İSTANBUL, (DHA)- Fenerbahçe Beko, NBA'in New Orleans Pelicans takımına transfer olan Nicolo Melli için teşekkür mesajı yayımladı. İki sezon boyunca Fenerbahçe Beko formasını giyen İtalyan oyuncunun kariyerine ABD'de devam edeceği belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugüne dek mücadele ettiğimiz tüm kulvarlarda çubuklu formamıza büyük bir özveriyle hizmet eden ve bugünden itibaren Fenerbahçe ismini NBA'de temsil eden oyuncular arasına katılan Nicolo Melli'ye, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar dileriz."

