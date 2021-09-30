Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, ilk hafta maçında 1 Ekim Cuma günü saat 20:45'te Kızılyıldız'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe Beko'da sakatlık sorunu bulunan oyuncuların durumlarına ilişkin bir açıklama yapıldı.
Sakatlık sürecini atlatan Marko Guduric'in antrenmanlara döndüğü belirtilirken Danilo Barthel'in durumunun ise maç gününde netleşeceği aktarıldı.
İşte Fenerbahçe Beko'dan iki ismin sakatlık durumlarına ilişkin yapılan açıklama:
"Fenerbahçe Beko’da Marko Guduric, takımla idmanlara başladı. Dizinde ağrı bulunan sporcumuz Danilo Barthel’in durumuna maç gününde karar verilecek"