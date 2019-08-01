İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe Beko, NBA'in Memphis Grizzlies takımına transfer olan Marko Guduric için teşekkür mesajı yayımladı. İki sezon Fenerbahçe Beko forması giyen Sırp basketbolcunun kariyerine ABD'de devam edeceği belirtildi.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İki sezon boyunca formamıza en iyi şekilde hizmet eden Marko Guduric, bugünden itibaren Fenerbahçe ismini NBA’de temsil eden oyuncular arasına katılmıştır. Guduric’e, çubuklu formaya katkıları için teşekkür eder; kariyerinin yeni döneminde kendisine sonsuz başarılar dileriz."