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Fenerbahçe Beko'dan Guduric'e teşekkür

Fenerbahçe Beko'dan Guduric'e teşekkür

01 Ağustos 2019, Perşembe 09:33
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Fenerbahçe Beko'dan Guduric'e teşekkür

İSTANBUL, (DHA) -  Fenerbahçe Beko, NBA'in Memphis Grizzlies takımına transfer olan Marko Guduric için teşekkür mesajı yayımladı. İki sezon Fenerbahçe Beko forması giyen Sırp basketbolcunun kariyerine ABD'de devam edeceği belirtildi.
Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İki sezon boyunca formamıza en iyi şekilde hizmet eden Marko Guduric, bugünden itibaren Fenerbahçe ismini NBA’de temsil eden oyuncular arasına katılmıştır. Guduric’e, çubuklu formaya katkıları için teşekkür eder; kariyerinin yeni döneminde kendisine sonsuz başarılar dileriz." 

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