Fenerbahçe Beko'nun uzun rotasyonunda yer alan Achille Polonara için flaş bir iddia gündeme geldi.

Turkish Airlines EuroLeague’de şampiyonluğa uzanan Anadolu Efes'te yeni sezon öncesi Transfer hareketliliği sürüyor. Uzun rotasyonunda Chris Singleton'la yollarını ayıran Efes, 2022 / 23 sezonuna iddialı hazırlanıyor. Lacivert beyazlıların yeni hedefi ise tanıdık bir isim; Achille Polonara.

Bu sezon sakatlıkların da etkisiyle bir türlü istediği forma şansını bulamayan Achille Polonara'nın Anadolu Efes ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

Anadolu Efes'in gündeminde yer alan Trey Thompkins'in Zenit'e transfer olması da bu iddiaları güçlendirmiş durumda. İtalyan basketbolcu, Fenerbahçe ile ING Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluk kupasını kaldırmıştı.

Emiliano Carchia'nın haberine göre anlaşma kısa zamanda duyurulacak.





İlgili Haberler Son dakika! Fenerbahçe ve Galatasaray Sörloth için karşı karşıya



