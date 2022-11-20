Bu sezon EuroLeague'de fırtınalar estiren Fenerbahçe Beko, son olarak önceki gün Panathinaikos'u 107-77 yendi. 8 maç sonunda 7 galibiyet ve 1 yenilgi ile zirvedeki yerini koruyan Sarı-Lacivertliler’de başantrenör Dimitris Itoudis, takımın son durumu hakkında konuştu.

Itoudis, şunları söyledi:

"Daha çok yolun başındayız. Bazı şeyleri inşa ediyoruz. Diğer yandan da Panathinaikos’la çok güzel bir maçtı. Onlarla 13 yılım geçti, çok güzel anılarım var. Eski dostları görmek güzeldi. Gelişim gösterdiğimiz gayet açık ve net. Bunun için oyuncuların, kulübün, ekibin herkesin eforuna teşekkür etmemiz gerekiyor."

'Maç maç gidiyoruz'

"Şu ana kadar 8 maç oynadık ve maç maç gidiyoruz. Şu anda sadece önümüzdeki Tofaş maçına bakıyorum. Oynayanlar var, oynamayanlar var, çok geniş bir rotasyonumuz var ve denge de sağlamamız gerekiyor. Ama bu şekilde gelişmemizin en önemli sebeplerinden biri oyuncuların mutlu, motive ve konsantre olmaları. Henüz istediğimiz noktada değiliz ama gelişim gösterdiğimiz net."