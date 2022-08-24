Geçtiğimiz sezon Basketbol Süper Ligi'nde final serisinde Anadolu Efes'i deviren Fenerbahçe Beko şampiyonluğa ulaşmıştı. EuroLeague'de ise beklentilerin aşağısında kalan Sarı Lacivertli ekipte bu yıl tam bir kabuk değişimi yaşandı.
Yeni sezona Johnathan Motley, Scottie Wilbekin, Carsen Edwards, Nemanja Bjelica, Samet Geyik, Nigel Hayes-Davis, Tonye Jekiri ve Nick Calathes transferleri ile kadrosunu tamamlayan Fenerbahçe Beko'da forma numaraları da netleşti.
İşte Sarı Lacivertli kulüpten yapılan duyuru şu şekilde:
- 0 – Johnathan Motley
- 1 – Metecan Birsen
- 2 – Şehmus Hazer
- 3 – Scottie Wilbekin
- 4 – Carsen Edwards
- 5 – İsmet Akpınar
- 8 – Nemanja Bjelica
- 9 – Samet Geyik
- 10 – Melih Mahmutoğlu
- 11 – Nigel Hayes-Davis
- 13 – Tarık Biberovic
- 21 – Dyshawn Pierre
- 22 – Tonye Jekiri
- 23 – Marko Guduric
- 31 – Devin Booker
- 33 – Nick Calathes
Fenerbahçe Beko’nun 2022-23 sezonu idari ve teknik kadrosu ise şu şekilde:
Takım Menajeri: Cenk Renda
Başantrenör: Dimitris Itoudis
Yardımcı antrenörler: Stefanos Dedas, Erdem Bilmen, Radovan Trifunovic, Alp Timuçin Yener
Kondisyonerler: Kostas Chatzichristos, İlker Belgutay
Takım doktoru: Ahmet Kulduk
Fizyoterapist: Rıza Özdemir, Berkay Güzel, Kosmas Kontogiannis
Masör: Yılmaz Mete, Faik Özköksal
Malzeme sorumlusu: Erkan Karaca