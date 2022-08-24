Geçtiğimiz sezon Basketbol Süper Ligi'nde final serisinde Anadolu Efes'i deviren Fenerbahçe Beko şampiyonluğa ulaşmıştı. EuroLeague'de ise beklentilerin aşağısında kalan Sarı Lacivertli ekipte bu yıl tam bir kabuk değişimi yaşandı.

Yeni sezona Johnathan Motley, Scottie Wilbekin, Carsen Edwards, Nemanja Bjelica, Samet Geyik, Nigel Hayes-Davis, Tonye Jekiri ve Nick Calathes transferleri ile kadrosunu tamamlayan Fenerbahçe Beko'da forma numaraları da netleşti.

İşte Sarı Lacivertli kulüpten yapılan duyuru şu şekilde:

0 – Johnathan Motley

1 – Metecan Birsen

2 – Şehmus Hazer

3 – Scottie Wilbekin

4 – Carsen Edwards

5 – İsmet Akpınar

8 – Nemanja Bjelica

9 – Samet Geyik

10 – Melih Mahmutoğlu

11 – Nigel Hayes-Davis

13 – Tarık Biberovic

21 – Dyshawn Pierre

22 – Tonye Jekiri

23 – Marko Guduric

31 – Devin Booker

33 – Nick Calathes

Fenerbahçe Beko’nun 2022-23 sezonu idari ve teknik kadrosu ise şu şekilde:

Takım Menajeri: Cenk Renda

Başantrenör: Dimitris Itoudis

Yardımcı antrenörler: Stefanos Dedas, Erdem Bilmen, Radovan Trifunovic, Alp Timuçin Yener

Kondisyonerler: Kostas Chatzichristos, İlker Belgutay

Takım doktoru: Ahmet Kulduk

Fizyoterapist: Rıza Özdemir, Berkay Güzel, Kosmas Kontogiannis

Masör: Yılmaz Mete, Faik Özköksal

Malzeme sorumlusu: Erkan Karaca