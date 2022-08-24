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Fenerbahçe Beko'da yeni sezonun forma numaraları belirlendi

Geçtiğimiz sezonun Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko'da yeni sezon yapılanması tamamlandı ve Sarı Lacivertliler'in yeni sezon kadrosu ve forma numaraları netleşti.

24 Ağustos 2022, Çarşamba 12:19 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Beko'da yeni sezonun forma numaraları belirlendi

Geçtiğimiz sezon Basketbol Süper Ligi'nde final serisinde Anadolu Efes'i deviren Fenerbahçe Beko şampiyonluğa ulaşmıştı. EuroLeague'de ise beklentilerin aşağısında kalan Sarı Lacivertli ekipte bu yıl tam bir kabuk değişimi yaşandı. 

Yeni sezona Johnathan Motley, Scottie Wilbekin, Carsen Edwards, Nemanja Bjelica, Samet Geyik, Nigel Hayes-Davis, Tonye Jekiri ve Nick Calathes transferleri ile kadrosunu tamamlayan Fenerbahçe Beko'da forma numaraları da netleşti.

İşte Sarı Lacivertli kulüpten yapılan duyuru şu şekilde:

  • 0 – Johnathan Motley
  • 1 – Metecan Birsen
  • 2 – Şehmus Hazer
  • 3 – Scottie Wilbekin
  • 4 – Carsen Edwards
  • 5 – İsmet Akpınar
  • 8 – Nemanja Bjelica
  • 9 – Samet Geyik
  • 10 – Melih Mahmutoğlu
  • 11 – Nigel Hayes-Davis
  • 13 – Tarık Biberovic
  • 21 – Dyshawn Pierre
  • 22 – Tonye Jekiri
  • 23 – Marko Guduric
  • 31 – Devin Booker
  • 33 – Nick Calathes

Fenerbahçe Beko’nun 2022-23 sezonu idari ve teknik kadrosu ise şu şekilde:

Takım Menajeri: Cenk Renda

Başantrenör: Dimitris Itoudis

Yardımcı antrenörler: Stefanos Dedas, Erdem Bilmen, Radovan Trifunovic, Alp Timuçin Yener

Kondisyonerler: Kostas Chatzichristos, İlker Belgutay

Takım doktoru: Ahmet Kulduk

Fizyoterapist: Rıza Özdemir, Berkay Güzel, Kosmas Kontogiannis

Masör: Yılmaz Mete, Faik Özköksal

Malzeme sorumlusu: Erkan Karaca

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