Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci haftasında temsilcilerimiz karşı karşıya gelmeye hazırlanıyorlar. Fenerbahçe Beko, yarın (8 Ekim 2020) Anadolu Efes'e konuk olacakken karşılaşma öncesi Leo Westermann ve Danilo Barthel'in sakatlık problemleri bulunuyor.
Fenerbahçe Beko’da kasık bölgesinde sakatlığı bulunan Westermann, hafta içerisinde takım idmanlarına kademeli olarak başladı ancak Anadolu Efes mücadelesinde forma giymeyecek.
Bel ve sırt ağrıları bulunan Barthel’in durumuna ise maç saatinde karar verilecek.