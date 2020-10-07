Fenerbahçe Beko'da Westermann yok, Barthel şüpheli

Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci haftasında Anadolu Efes'e konuk olacak Fenerbahçe Beko'da antrenmanlara başlyan Leo Westermann forma giyemeyecekken Danilo Barthel'in durumu ise belirsiz.

07 Ekim 2020, Çarşamba 14:48 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Beko'da Westermann yok, Barthel şüpheli

Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci haftasında temsilcilerimiz karşı karşıya gelmeye hazırlanıyorlar. Fenerbahçe Beko, yarın (8 Ekim 2020) Anadolu Efes'e konuk olacakken karşılaşma öncesi Leo Westermann ve Danilo Barthel'in sakatlık problemleri bulunuyor. 

Fenerbahçe Beko’da kasık bölgesinde sakatlığı bulunan Westermann, hafta içerisinde takım idmanlarına kademeli olarak başladı ancak Anadolu Efes mücadelesinde forma giymeyecek. 

Bel ve sırt ağrıları bulunan Barthel’in durumuna ise maç saatinde karar verilecek.

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