Geçtiğimiz günlerde Asbaşkan Semih Özsoy'un gündeme getirdiği Vesely ile 3 yıl kontrat imzalayacağız' sözünün ardından bu konuda somut gelişmeler dün yaşandı ve taraflar arasında 3 yıllık yeni kontrat imzalandı.

Çok iyi bir sezon geçiren ve Euroleague'de sezonun en formda ismi olarak gösterilen Çek yıldız, NBA'den gelen tekliflere rağmen, kariyerinin sonuna kadar sarı-lacivertli formayı giymek istediğini belirtmişti.

Melih'e de 3 yıllık yeni sözleşme

Öte yandan yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko'nun bu sezon sergilediği performansla dikkatleri çeken bir diğer ismi takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ile de kısa süre içinde sözleşme yenileyeceği ve milli basketbolcunun da 3 yıl daha sarılacivertli kulüpte kalacağı öğrenildi. (Skorer)