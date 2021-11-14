Euroleague'de geçen hafta CSKA Moskova'yı yenerek hem moral kazandıran hem de mağlubiyet serisini bitiren bir galibiyet almıştı. Bu hafta da evinde lider Milano gibi zorlu bir rakibini ağırlamıştı. Nitekim özellikle de kısa rotasyonunda sorun çözücü bir oyun kurucunun gerekliliği ve oyun sisteminde değişikliğe gitmesi bir kez daha ortaya çıktı. Fenerbahçe ilk periyotta 3, devre bitiminde de 20 sayıda kaldı. Hücumda hiçbir şey üretemedi. Coach Djordjevic de 40 dakika boyunca bu soruna çözüm bulamayınca bir ara 35 sayı geri düşen Sarı-Lacivertliler sahadan 43-68 mağlup ayrıldı. Milano potasına sadece 43 sayı bırakan Fenerbahçe böylece Euroleague tarihinde en az sayı attığı maçı oynadı.

'Ne denir bilmiyorum'

Coach Djordjevic: "Böyle bir maçtan sonra ne denir bilmiyorum. Sadece Milano ’yu tebrik ediyorum. Çok hak ettiler. Fiziksel olarak ve agresiflik olarak çok hazırlardı. Maça çok iyi başladılar. Biz ilk çeyrekte sayı bulamadık o da maçın genel seyrini belirlemiş oldu. İnanılmaz üçlükler vardı. Böyle bir mağlubiyeti tamamen üstüme alıyorum. Kesinlikle oyunculara değil. Çok farklı oynayabilirdik. Çok eksiklerimiz vardı. Milano'da da tam aksine inanılmaz mücadele ve istek vardı. Bizden bir adım öndeydiler."