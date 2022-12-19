Fenerbahçe Beko, Tonye Jekiri'nin bu hafta oynanacak olan Partizan maçının ardından ameliyat olacağı ve yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacağı açıkladı.

Fenerbahçe Beko ayrıca sezon başından bu yana sakatlığı dolayısıyla forma giyemeyen Nemanja Bjelica'nın yeni yılın ilk haftasında takım antrenmanlarına başlayacağını belirtti.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Bir süredir kasık bölgesindeki ağrıları nedeniyle sağlık ekibimiz tarafından planlanan konservatif tedavi ve çalışma programını takip eden Tonye Jekiri’nin durumu ekibimizce değerlendirilmiştir. Bu süreçte basketbol faaliyetlerini sürdüren Jekiri’nin, bir süredir devam eden şikayetlerinden tamamen kurtulabilmesi adına, 22 Aralık Perşembe günü oynanacak Partizan maçının ardından ameliyat olmasına karar verilmiştir. Tonye Jekiri’nin ameliyatının ardından sahalara dönüş süresinin yaklaşık sekiz hafta olması öngörülmektedir.

Yaşadığı baldır sakatlığı sonrasında tedavi süreci devam eden sporcumuz Nemanja Bjelica’nın, yeni yılın ilk haftasında takım idmanlarına başlaması planlanmaktadır.