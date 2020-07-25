Zeljko Obradovic sonrası Igor Kokoskov ile anlaşan ve kadroyu büyük ölçüde yenileyen Fenerbahçe Beko'da teknik kadro da şekillendi. Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı duyuruyla teknik ekibi açıkladı.

İşte yapılan açıklamanın tamamı:

"Fenerbahçe Beko’nun 2020-21 sezonu teknik kadrosunda görev yapacak isimler belli oldu.

Yeni sezonda, takımımızın baş antrenörü Igor Kokoskov’un yardımcılıklarını;

Uzun süredir Fenerbahçe Beko bünyesinde görev alan, daha önce Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda yardımcı koçluk yapmış, Türkiye U20 Erkek Basketbol Milli Takımı baş antrenörü ve beş kez NBA Yaz Ligi’nde Utah Jazz organizasyonunda görev yapmış değerli antrenörümüz Erdem Can,

2016 ve 2017 yıllarında Igor Kokoskov’un Slovenya Milli Takımı’nda yardımcılığını yapmış ve bu süreçte Avrupa şampiyonluğu yaşamış, ardından 2017-2020 yılları arasında Slovenya Milli Takımı baş antrenörü olarak görev almış, Sloven Ligi takımlarından Helios Domzale ve Zlatorog Lasko ile baş antrenörlük tecrübeleri bulunan ve aynı zamanda NBA Yaz Ligi’nde de Dallas Mavericks ve Minnesota Timberwolves organizasyonlarında yer almış Radovan Trifunovic,

Son üç sezondur Fenerbahçe Beko Genç Takım baş antrenörlüğünü üstlenen, Türkiye U20 Erkek Basketbol Milli Takımı yardımcı antrenörlüğüne getirilen, ülkemizde birçok farklı takımda baş antrenörlük ve asistan koçluk tecrübeleri bulunan Serhan Aydanarığ,

Fenerbahçe basketboluna uzun süredir hizmet eden ve dört sezondur A Takım asistan koçluğu yapan, geçmiş yıllarda Fenerbahçe altyapısında başarıyla görev almış ve geçtiğimiz yaz döneminde NBA Yaz Ligi’nde Utah Jazz organizasyonunun teknik ekibinde bulunmuş Berkay Oğuz,

Teknik ekibimize bu yaz dahil olan ve yardımcı video koordinatörü olarak görev alacak Alp Timuçin Yener yapacaktır.

Fenerbahçe Beko’nun 2020-21 teknik kadrosunda yer alacak isimler şu şekildedir:

Baş antrenör: Igor Kokoskov

Yardımcı antrenör: Erdem Can

Yardımcı antrenör: Radovan Trifunovic

Yardımcı antrenör: Serhan Aydanarığ

Yardımcı antrenör ve video koordinatörü: Berkay Oğuz

Yardımcı video koordinatörü: Alp Timuçin Yener

Kondisyoner: Predrag Zimonjic

Kondisyoner: İlker Belgutay

Takım doktoru: Ahmet Kulduk

Fizyoterapist: Rıza Özdemir

Masör: Yılmaz Mete, Faik Özköksal

Malzeme sorumlusu: Erkan Karaca

Fenerbahçe Ailesi’ne yeni katılan antrenörlerimize “hoş geldiniz” diyor, 2020-21 sezonunda yine büyük hedeflerle yola çıkacak Fenerbahçe Beko’nun tüm teknik ekibine başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"