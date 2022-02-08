Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 18. haftanın erteleme maçında Real Madrid'i konuk edecek. Fenerbahçe'nin karşılaşmaya 5 önemli isimden yoksun çıkacağı açıklandı.





Fenerbahçe Beko'nun yıldızları Nando De Colo ve Jan Vesely devam eden sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyorlar. Yine tedavi süreçleri devam eden isimlerden Marial Shayok ve Danilo Barthel de olmayacaklar.

Sarı-Lacivertliler'de bir diğer eksik de yeni transfer Markel Starks... Mücadelenin bir erteleme maçı olması nedeniyle oynanması gereken ilk tarihte takım kadrosunda olmayan Markel Starks, bu karşılaşmanın da kadrosunda yer alamayacak.