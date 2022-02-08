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Fenerbahçe Beko'da Real Madrid'e karşı 5 eksik

Turkish Airlines EuroLeague'de 18. haftanın erteleme maçında Real Madrid'i konuk edecek Fenerbahçe Beko'da 5 önemli isim forma giyemeyecek.

08 Şubat 2022, Salı 13:55 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Beko'da Real Madrid'e karşı 5 eksik

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 18. haftanın erteleme maçında Real Madrid'i konuk edecek. Fenerbahçe'nin karşılaşmaya 5 önemli isimden yoksun çıkacağı açıklandı.

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Fenerbahçe Beko'nun yıldızları Nando De Colo ve Jan Vesely devam eden sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyorlar. Yine tedavi süreçleri devam eden isimlerden Marial Shayok ve Danilo Barthel de olmayacaklar. 

Sarı-Lacivertliler'de bir diğer eksik de yeni transfer Markel Starks... Mücadelenin bir erteleme maçı olması nedeniyle oynanması gereken ilk tarihte takım kadrosunda olmayan Markel Starks, bu karşılaşmanın da kadrosunda yer alamayacak. 

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