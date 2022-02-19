Fenerbahçe Beko, Pierriá Henry'de iç yan bağ hasarı tespit edildiğini ve 3 haftalık tedavi sürecine başlandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko’nun Birleşik Amerikalı oyuncusu Pierria Henry, 18 Şubat Cuma günü oynanan Galatasaray Nef karşılaşmasında sol dizinden sakatlık geçirmiştir. Sporcumuzun Acıbadem Bursa Hastanesi’nde bugün çekilen MR’ında iç yan bağ hasarı saptanmıştır. Pierria Henry’nin durumu üç haftalık tedavi sürecinin ardından tekrar değerlendirilecektir" denildi.