Obra’nın gidişinin ardından önemli bir hamle yaparak İtalyan menajer Gerardini’yi takımda tutmayı başaran ve antrenörlük koltuğuna da uzun yıllar NBA’de görev yapmış Igor Kokoskov’u oturtan Fenerbahçe Beko gelecek sezonun kadrosu için transfer çalışmalarına da hız verdi. Kanarya, 2 gün önce prensipte anlaştığı Kanadalı kısa forvet Dyshawn Pierre’le 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını resmen duyurdu.

4 yıldır Avrupa’da

2016’da NBA Draftı’nda seçilmeyen 1993 doğumlu Pierre 4 yıldır Avrupa’da forma giyiyor. 2016’da Alman ekibi Braunschweig’de boy gösteren 1.98 boyundaki forvet 2017’de İtalya’nın Sassari takımına geçti. 2010’da Kanada U17 Milli Takımı’yla Dünya 3.’lüğü elde eden Pierre, geçen sezon FIBA Avrupa Kupası’nda şampiyonluk yaşadı.

Çok yönlü bir oyuncu

4 numara da oynayabilen 26 yaşındaki oyuncu atletik özelliğiyle dikkat çekiyor. İçeri penetre ederken ya da pota altında birebirlerde mutlak sayıya giden Kanadalı, şut pozisyonu da yaratabiliyor. Pierre sadece skor yönüyle değil, ribaunt ve bir o kadar da blok yeteneğiyle ön plana çıkıyor. Üçlük özelliği de bulunan Pierre, ikili sıkıştırmalarda da estetik paslarıyla göz dolduruyor.

Kısa forvet rotasyonu güçleniyor

Kalinic, Egehan’ın serbest kalması, Datome’nin de gidişiyle bu bölgeye takviye yapmak isteyen ve Dyshawn Pierre transferini bitiren Fenerbahçe kısa forvet rotasyonuna bir önemli isim daha getirmeye hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, Zalgiris’ten 28 yaşındaki ve 1.99 boyundaki tecrübeli isim Edgaras Ulanovas’la büyük ölçüde anlaştı. 3 numara pozisyonunda oynayabilen Ulanovas, Euroleague’de 28 maçta 8.3 sayı, yüzde 36.8 3 sayı, 3.3 ribaund, 2.0 asist ortalamasıyla mücadele etmişti. Kanarya’nın yakın zamanda Litvanyalı ismi açıklaması bekleniyor.

Lorenzo Brown iddiası

Fenerbahçe için bir transfer iddiası da Sportado’dan Emiliano Carchiani’den geldi. Carchiani, Sarı-Lacivertliler’in Kızılyıldız’ın ABD’li guardı Lorenzo Brown’ı takip ettiğini bildirdi. Panathinaikos’un da istediği Brown geçen sezon 12.3 sayı, 4.6 asist ve 3.3 ribaund ile oynadı.