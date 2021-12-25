Fenerbahçe Beko'nun Turkish Airlines EuroLeague'in 17. haftasında ASVEL'e 84-82 yenildiği karşılaşmada sakatlanan yıldız basketbolcu Nando De Colo ameliyat oldu.

Sarı-Lacivertli ekipten daha önce yapılan açıklamada Nando De Colo’nun sol el ikinci tarak kemiğinde kırık meydana geldiği duyurulmuştu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı.

Asvel ile oynadığımız EuroLeague maçında sol elinden sakatlanan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Nando De Colo, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde ameliyat oldu.

Başarılı bir operasyon geçiren sporcumuzun en kısa sürede kondisyon egzersizlerine başlaması planlanıyor.

Nando De Colo’ya geçmiş olsun diliyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşup, takımdaki yerini almasını temenni ediyoruz.











