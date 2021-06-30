MENÜ

Fenerbahçe Beko'da Jarell Eddie ile yollar ayrıldı

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, geride bıraktığımız sezonun başında kadrosuna kattığı Jarell Eddie ile yolların ayrıldığını açıkladı.

30 Haziran 2021, Çarşamba 12:24 Son Güncelleme:
- A +
Fenerbahçe Beko'da Jarell Eddie ile yollar ayrıldı

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'da kadro değişimi sürüyor. Önemli isimlerin transferlerini tamamlayan Fenerbahçe, kadrosunda yer alan oyunculardan da Jarell Eddie ile yollarını ayırdı. 

Resmi siteden yapılan açıklamada takımın 2020-21 sezonunda kadrosunda yer alan Eddie'ye, "Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı sporcumuza teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" dilekleri iletildi. 

Geride kalan sezonda Fenerbahçe Beko forması ile EuroLeague'de 32 maça çıkan Jarell Eddie; 5.9 sayı, 2.1 ribaunt ortalamaları yakalamıştı. 

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...