Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'da kadro değişimi sürüyor. Önemli isimlerin transferlerini tamamlayan Fenerbahçe, kadrosunda yer alan oyunculardan da Jarell Eddie ile yollarını ayırdı.

Resmi siteden yapılan açıklamada takımın 2020-21 sezonunda kadrosunda yer alan Eddie'ye, "Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı sporcumuza teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" dilekleri iletildi.

Geride kalan sezonda Fenerbahçe Beko forması ile EuroLeague'de 32 maça çıkan Jarell Eddie; 5.9 sayı, 2.1 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.