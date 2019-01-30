THY EuroLeague ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe Beko’nun yıldızı Jan Vesely'nin sağ dizinden başarılı bir menisküs operasyonu geçirdiği ve 5-6 hafta parkelerden uzak kalacağı açıklandı.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Beko’nun tecrübeli oyuncusu Jan Vesely, sağ dizinden başarılı bir menisküs operasyonu geçirmiştir. Yapılan operasyonun ardından sporcumuzun rehabilitasyon protokolü, sağlık ekibimizin gözetiminde başlamıştır. Oyuncumuz Jan Vesely’nin sahalara dönüş süresi 5-6 hafta olarak öngörülmektedir."