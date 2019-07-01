Fenerbahçe Beko'dan Marko Guduric, NBA takımlarından Memphis Grizzlies ile anlaştı. Sarı Lacivertli ekip, NBA'ye oyuncu göndermeye devam ediyor. Yeni sezonda yine iddialı bir ekip kurmak için hem iç hem de dış transferde çalışmalarını sürdürürken takımdan ayrılan isimler de yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Melli'nin NBA takımlarından New Orleans Pelicans ile anlaşmasının ardından Sırp basketbolcunun Memphis Grizzlies ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı iddia edildi.

Sarı Lacivertli ekip bu ayrılıkların ardından yeni sezonda kadroyu güçlü tutmak istemesinden kaynaklı olarak transfer listesinin başına Nando De Colo'yu eklediği öğrenildi. Ancak Fransız yıldız da NBA hayali olduğunu öncesinden belirtmişti.

beIN Sports

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