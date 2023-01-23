Fenerbahçe Beko, zirvedeki yerini korudu

Fenerbahçe Beko, sezon başında yakaladığı iyi performans tablosunu geçtiğimiz 1 aylık sürede gözle görülür bir şekilde kaybetmişti. Buna ister istemez hem Eurolegue'de hem de ligde aldığı sonuçlara yansıdı. Euroleague'de 13 Aralık'ta 13. hafta Olympiakos'la başlayan 5 maçlık mağlubiyet serisi sırasında ligde de zorlu rakiplerden Türk Telekom'a kaybetmiş, zirve koltuğunu bırakmıştı ardından da Merkezefendi önünde sürpriz bir yenilgi almıştı. Coach Itoudis de her açıklamasında yaşanan düşüşü dile getirmişti. Neyse ki kısa süreli sakatlıkları olan oyuncuların geri dönüşü ve takımla birlikte antrenman yapmaya başlamasıyla, Fenerbahçe yeniden ritmini buldu. Özellikle de Euroleague'de çift maçlı haftada Panathinaikos ve Bayern Münih'i yenerek mağlubiyet serisini sonlandıran Sarı Lacivertliler bu haftada iddialı Fransız ekibi Monaco önünde önemli bir galibiyet aldı.

Son çeyrekte işi bitirdi

Fenerbahçe'nin bu yükselişi ligde de devam etti. Anadolu Efes, Darüşşafaka, geçen hafta deplasmanda Bursaspor ve dün de Bahçeşehir'i 93-87 yenerek, üst üste 5., toplamda 16. galibiyetini aldı. Bahçeşehir Koleji pota altını Boutsiele'yle domine ederken Fenerbahçe'de Edward ve Pierre ilk çeyreği 27-24 önde geçti. Bahçeşehir 2. çeyreğe 9-0'lık seriyle girdi. Ancak Şehmus ve Edwards'la cevap veren Kanarya farkın açılmasına izin vermedi, devreyi 45-43 mağlup kapattı. 3. çeyrekte de Bahçeşehir farkı 6 sayıya çıkarsa da hemen reaksiyon gösteren Fenerbahçe son bölüme 63-63 eşitlikle girdi. Büyük çekişmenin yaşandığı 4. çeyrekte Fenerbahçe işi bitirdi. Savunmada etkili olan Sarı-Lacivertliler, bu maçta yıldızlaşan Edwards'ın da skorer oyunuyla farkı buldu ve sahadan 93-87 galip ayrıldı.