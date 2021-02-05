Turkish Airlines EuroLeague'de 8 maçtır kaybetmeyen ve Play-Off yolunda üst sıralara yükselen Fenerbahçe Beko, zorlu Zenit maçında, bu seriyi korumak için sahaya çıkacak. Sarı Lacivertliler’de sakatlıkları bulunan Pierre, Guduric ve Barthel’in durumu maç günü belli olacak. Kanarya, 23 maçta 13 galibiyet ve 10 mağlubiyetle averajla 8. sırada bulunuyor. Son iki maçını kaybeden ve eksik karşılaşması bulunan Rus temsilcisi ise 21 maçta 13 galibiyetle 6. sırada yer alıyor.

Coach Igor Kokoskov, "Çok fazla formda oyuncuya, dış atışlarda etkili isimlere sahipler. Onlar da bizim gibi Play- Off hedefine sahipler. bizim için büyük ve önemli bir karşılaşma olacak” dedi.

Fenerbahçe Beko - Zenit maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Saat 20.45’te başlayacak ve Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Karşılaşmayı Luigi Lamonica (İtalya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Luka Kardum (Hırvatistan) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko’da son durum

Fenerbahçe, Turkish Airlines EuroLeague’de çift maç haftasını iki galibiyetle bitirdi. Fenerbahçe Beko, 26 Ocak Salı günü konuk ettiği Maccabi Playtika’yı 82-75 geçti. Temsilcimizde Jan Vesely 18 sayı, 6 ribaund, 4 asist, Nando De Colo 16 sayı, 3 asist, Dyshawn Pierre 15 sayı, 4 ribaund, 2 top çalma üretti. Sarı-Lacivertliler, 28 Ocak Perşembe günü konuk olduğu Khimki Moskova’yı da 76-107 mağlup etti. Fenerbahçe Beko’da tam altı oyuncu çift haneli sayılarda skor üretirken, en skorer isimler 18 sayıyla Nando De Colo, 17 sayıyla Lorenzo Brown, 15 sayıyla Jan Vesely ve 14’er sayıyla Marko Guduric ile Dyshawn Pierre oldu. Üst üste sekizinci galibiyetini alan Fenerbahçe Beko, 23 hafta sonunda 13 galibiyete ulaşmış oldu ve sekizinci basamağa tırmandı.

Sarı-Lacivertliler, ING Basketbol Süper Ligi’ndeki son resmi maçında 31 Ocak Pazar günü Empera Halı Gaziantep Basketbol’u konuk etti. Fenerbahçe Beko, rakibine bir uzatma bölümü sonunda 97-102 mağlup olarak 19 haftayı 14 galibiyetle bitirdi. Ali Muhammed 22, Melih Mahmutoğlu 16 sayı buldu.

Fenerbahçe Beko’da, Empera Halı Gaziantep Basketbol maçında sakatlanan Marko Guduric ve Dyshawn Pierre’nin durumları maç gününde belli olacak. Takım idmanlarına başlayan Danilo Barthel’in durumuna da teknik ekibimiz tarafından karar verilecek.

Fenerbahçe Beko’nun maç önü notları:

Fenerbahçe'nin bu sezonki EuroLeague maçlarında 12 farklı oyuncu ilk beşlerde yer aldı. Tüm maçlarda ilk beşlerde yer bulan tek isim Edgaras Ulanovas oldu. Marko Guduric ise dahil olduğu süreçten itibaren sekiz maçta da ilk beşte yer buldu.

Jan Vesely, EuroLeague’de oynadığı son 12 maçın 11’inde çift haneli sayılarda skor ve verimlilik puanı üretti.

Nando De Colo, son 10 EuroLeague maçının dokuzunda çift haneli sayılarda skor ve verimlilik puanı buldu.

Dyshawn Pierre, son altı EuroLeague maçının beşinde en az bir üçlük isabeti buldu.

Jarell Eddie, son dokuz EuroLeague karşılaşmasının sekizinde en az bir üçlük isabeti kaydetti.

Lorenzo Brown, son sekiz EuroLeague maçının yedisinde en az bir üçlük buldu. Brown, bu süreçte en az bir top çalmaya imza attı.

Jan Vesely, maç başına 17.4 verimlilik puanı ortalamasıyla bu alanda sezonun en iyi altıncı oyuncusu.

Lorenzo Brown maç başına 1.5 top çalma ortalamasıyla EuroLeague genelinde dördüncü, Nando De Colo da aynı istatistik alanında 1.4 ortalamayla beşinci sırada.

Ahmet Düverioğlu, bu sezon EuroLeague’de yakaladığı %74.5 iki sayı isabet oranıyla en iyi üçüncü oyuncu.

Nando De Colo, bu sezon faul çizgisinde yakaladığı %96.5 isabet oranıyla EuroLeague genelinde en iyi isim.

Jan Vesely, EuroLeague tarihinde toplam 461 hücum ribaundu istatistiğiyle bu alandaki en iyi yedinci isim. Jan, EuroLeague kariyerinde 983 iki sayılık atış isabeti buldu ve bu alanda en değerli beşinci oyuncu. Vesely, blok istatistiğinde 162 toplam değer ile dokuzuncu sırada, ribaund istatistiğinde ise 1187 toplam değer ile dokuzuncu sırada yer alıyor. Vesely’nin EuroLeague kariyerinde 2561 sayısı var ve bu alanda da en değerli 16. isim.

Nando De Colo, EuroLeague tarihinde en yüksek yüzdeyle (%94.2) faul atan oyuncu. De Colo’nun EuroLeague kariyerinde toplam 3307 sayısı var ve organizasyon tarihinin en skorer dördüncü ismi. Nando, 824 faul isabetiyle EuroLeague tarihinde dördüncü ve verimlilik puanı toplamında da 3713 ile yedinci sırada. Nando De Colo’nun EuroLeague kariyerinde 317 üç sayılık isabeti var ve en iyi 18. oyuncu. Ali Muhammed de üç sayılık isabetlerde 305 toplam değer ile 20. sırada yer alıyor.

Ali Muhammed’in EuroLeague’de 1500 sayı barajını aşmasına 16 sayı kaldı.

Edgaras Ulanovas’ın top çalmalarda 100 barajını aşmasına dört top çalma kaldı.

Ahmet Düverioğlu, iki sayılık atışlarda %67.4 isabet oranıyla EuroLeague tarihinde altıncı sırada.

Marko Guduric’in top çalma istatistiğinde 100 barajını aşmasına 2 top çalma kalmış durumda.

Zenit St. Petersburg hakkında:

Zenit St. Petersburg, Avrupa'ya adını ilk olarak başarılı futbol takımıyla duyurdu. Rusya Ligi şampiyonluklarının yanı sıra 2008'de UEFA Kupası'nı da kazanan futbol takımında Brezilyalı Hulk ve Ukraynalı Anatoliy Tymoschuk gibi büyük oyuncular da forma giydi.

St. Petersburg şehri basketbolda da büyük başarılar gördü: Spartak, eski adıyla Kondrashin Belov, 1970'lerde Saporta kupasını iki kez kazandı ve daha sonra Andrei Kirilenko gibi bir ismi basketbola kazandırdı. Dynamo 2004-05 sezonunda Koç David Blatt ile yenilgisiz bir şekilde FIBA Europe League'i müzesine götürmeyi başardı. 2014 yılında ise Zenit şehre tekrar basketbol başarıları kazandırmak üzere kolları sıvadı. Triumph Lyubertsy'nin haklarını devralarak Rusya Ligi'ne katılma hakkı kazanan Zenit St. Peterburg 2014 yılında resmi olarak kurularak direkt olarak hem ülkesinde hem de uluslararası arenada en üst seviyede rekabet etmeye başladı.

2015 yılında Walter Hodge ve Dmitry Kulagin'in önderliğinde 2015 EuroCup Sekizli Finali'ne katılmaya hak kazanan Zenit St. Petersburg, kupayı müzesine götürecek Khimki Moskova'ya yenilerek kupadan elendi. Bir yıl sonra, EuroCup'taki başarısının ardından VTB Ligi'nde harika bir sezon geçiren Zenit, Ryan Toolson ve Janis Timma'lı kadrosuyla normal sezonu 3. sırada bitirip, çeyrek finalde Avtodor Saratov'u maç kaybetmeden geçerek tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi. Seriyi son maça taşıyan Zenit St. Petersburg final oynamaya çok yaklaşsa da UNICS Kazan'a 5 maçlık seri sonucunda elendi.

2016-17 sezonunda da VTB'de yarı finale çıkan Zenit seride 2-0 öne geçmesine karşın Khimki'ye elendi. Zenit, 2017-18'de de benzer bir sezon geçirip, EuroCup'ta playoff, VTB'de de yarı final oynadı, fakat EuroCup'ta Reggio Emilia'ya, VTB'de ise CSKA Moscova'ya elendi. Kyle Kuric EuroCup Top 16 MVP'si seçilmesine karşın Zenit'i çeyrek finalin ötesine taşıyamadı. 2018-19 sezonunda ise EuroCup'ta Top 16 turunda elenen Zenit, Koç Joan Plaza'nın takımın başına geçmesiyle toparlayarak VTB çeyrek finalinde Lokomotiv'i saf dışı bıraktı, fakat yarı finalde CSKA'ya elendi. Zenit, geçen sezon ilk kez mücadele ettiği EuroLeague’de yoluna, sezon ortasında Joan Plaza’nın yerine Xavi Pascual’i başantrenör olarak getirerek devam etti. İlk EuroLeague tecrübesi pandemi nedeniyle yarıda kalan ve 2019-20 sezonunda sekiz galibiyet alan Zenit, 2020-21 sezonunda ikinci kez EuroLeague’de mücadele ediyor.

Zenit St. Petersburg’da son durum ve maç önü notları:

İspanyol antrenör Xavi Pascual tarafından çalıştırılan Zenit’in kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Kevin Pangos, Billy Baron, Dmitry Khvostov, Deniz Zakharov, Austin Hollins, Vitaly Fridzon, KC Rivers

Forvetler: Mateusz Ponitka, Vladislav Trushkin, Igor Volkhin, Maksim Karvanen, Will Thomas, Andrey Zubkov

Pivotlar: Arturas Gudaitis, Alex Poythress, Anton Pushkov

Koç: Xavi Pascual

Zenit, bu sezon EuroLeague’de 21 maça çıktı ve 13 galibiyet aldı. Zenit St Petersburg, geride bıraktığımız çift maç haftasında iki mağlubiyet aldı. 26 Ocak’ta Barcelona’ya konuk olan Zenit, rakibine 85-81 mağlup oldu. Bu mücadelede Arturas Gudaitis 15 sayı ve 6 ribaund, Andrey Zubkov 15 sayı ve 3 ribaund, Mateusz Ponitka ise 10 sayı, 8 ribaund ve 5 asist üretti. Zenit, çift maç haftasındaki ikinci karşılaşmasında ise 28 Ocak’ta Milano’ya konuk oldu ve karşılaşmadan 82-76 mağlup ayrıldı. Zenit’in bu karşılaşmadaki en etkili isimleri ise 12’şer sayıyla Kevin Pangos ve Austin Hollins’in yanı sıra, 9 sayı ve 5 ribaund ile oynayan Mateusz Ponitka oldu.

Zenit’te bu sezon 15 farklı oyuncu maç kadrolarında yer aldı ve dokuz farklı oyuncu ilk beşlerde kendisine yer buldu. Tüm karşılaşmalara ilk beşte başlayan isimler ise Kevin Pangos ve Will Thomas oldu.

Zenit’te Alex Poythress, son altı EuroLeague karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Kevin Pangos, son 10 EuroLeague maçının tamamında ve son 16 EuroLeague maçının 15’inde en az bir üçlük buldu. Pangos, son dokuz EuroLeague karşılaşmasının sekizinde çift haneli sayılarda skor üretti.

Billy Baron, son 11 EuroLeague maçında da en az bir üçlük buldu.

Arturas Gudaitis, son sekiz EuroLeague karşılaşmasında çift haneli sayılarda skor üretti.

Austin Hollins, son yedi EuroLeague mücadelesinin altısında en az bir top çalmaya imza attı.

Billy Baron, son 11 EuroLeague maçında da en az bir üçlük buldu.

Arturas Gudaitis, son sekiz EuroLeague karşılaşmasında çift haneli sayılarda skor üretti.

Austin Hollins, son yedi EuroLeague mücadelesinin altısında en az bir top çalmaya imza attı.

Kevin Pangos, bu sezon EuroLeague’de yakaladığı 6.2 asist ortalamasıyla en iyi dördüncü oyuncu.

Alex Poythress, maç başına 3.3 faul alıyor ve bu alanda EuroLeague’de en iyi oyuncu.

Will Thomas’ın EuroLeague’de 1000 sayı barajını aşmasına iki sayı kaldı.

Mateusz Ponitka’nın EuroLeague’de 300 ribaund barajını aşmasına dört ribaund kaldı.

Takım İstatistikleri – Hücum (Fenerbahçe Beko - Zenit St. Petersburg):

Atılan Sayı: 78.0 – 77.4

2 Sayı: %56.6 - %56.0

3 Sayı: %40.1 - %37.4

Serbest atış: %83.0 - %80.7

Ribaund: 30.5 – 31.6

Asist: 19.2 – 17.4

Top çalma: 6.9 – 5.8

Blok: 1.9 – 2.0

Takım İstatistikleri – Savunma (Fenerbahçe Beko - Zenit St. Petersburg):

Yenilen Sayı: 78.0 – 74.2

2 Sayı: %52.0 - %52.1

3 Sayı: %37.0 - %35.4

Serbest atış: %77.1 - %78.7

Ribaund: 33.2 – 29.9

Asist: 19.6 – 15.0

Top çalma: 7.5 – 6.6

Blok: 2.2 – 2.4

İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Beko - Zenit St. Petersburg):

Sayı: De Colo 13.2, Vesely 12.9, Brown 10.7 / Pangos 11.8, Gudaitis 10.7, Poythress 9.3

Ribaund: Vesely 5.3 / Thomas 5.1, Poythress 4.9, Ponitka 4.8

Asist: Brown 3.9, De Colo 3.7 / Pangos 6.2, Ponitka 3.3

Top çalma: Brown 1.5, De Colo 1.4 / Hollins 1.3

Verimlilik: Vesely 17.4, De Colo 16.3, Pierre 11.7 / Gudaitis 14.2, Ponitka 13.4, Thomas 13.0

Geçmiş karşılaşmalar:

İki takım bugüne dek EuroLeague’de üç kez karşılaştı ve temsilcimiz bu maçlarda iki galibiyet aldı.

Fenerbahçe Beko, 2020-21 sezonu 12. haftasında Rusya’da oynanan karşılaşmayı 65-73 kazandı. Takımımızda Jan Vesely 17, Danilo Barthel 15 sayı üretti. Zenit cephesinde ise Kevin Pangos 16 sayı buldu.

2020-21 – Normal sezon – Zenit St. Petersburg 65-73 Fenerbahçe Beko

2019-20 – Normal Sezon – Zenit St. Petersburg 68-73 Fenerbahçe Beko

2019-20 – Normal Sezon – Fenerbahçe Beko 81-84 Zenit St. Petersburg