Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 30. hafta maçında Zalgiris Kaunas’ı konuk ediyor. Ligin ilk yarısında Litvanya’da oynanan maçı Zalgiris, 37 sayılık farkla 99-62 kazanmıştı. Kanarya rövanşta sadece galibiyet değil, Play-Off'a 8. sıradan girme şansı bulunan Litvanya ekibi karşısında galibiyetlerin eşitlenmesi durumunda işi şansa bırakmamak adına, ikili averaj üstünlüğünü de almaya çalışacak.

Fenerbahçe Beko - Zalgiris maçı hangi kanalda, saat kaçta?

18 Mart Perşembe günü 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports Haber şifresiz canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Euroleague'de geri sayıma girildi... Normal sezonun bitimine artık 5 hafta var. Ve şu ana kadar, sadece Barcelona Play-Off'u garantiledi. Sezon başında Anadolu Efes ve Fenerbahçe'nin sergilediği performanslarla Final- Four bir yana Play-Off umudumuz bile azalmıştı. Ancak iki temsilcimiz de öyle bir geri dönüş yaptı ki, şu anda ilk 8'in iddialıları arasında yer alıyorlar. Tabii yerini korumak adına da alınacak her galibiyet büyük önem taşıyor.

Zalgiris'in şansı sürüyor

Geçen haftaki Valencia mağlubiyeti Kanarya'nın Play- Off yolunda yara almasına neden oldu. 11. sıradaki takımın da hâlâ, ilk 8'e girme şansı devam ederken, işleri zorlaştırmamak adına hata lüksü olmayan Sarı-Lacivertliler bugün Zalgiris Kaunas'ı ağırlayacak. Fenerbahçe ile Litvanya ekibi arasında sadece 2 galibiyet fark bulunuyor. Bu nedenle de saha avantajını kullanarak Kanarya Play-Off'u kovalayan Zalgiris karşısında mutlak zaferle ayrılmak isteyecektir.

Guduric, Melih var, Ulanovas yok

Bu arada Valencia maçı öncesi takımda Guduric şoku yaşanmıştı ve Sırp oyun kurucu sakatlığı nedeniyle maça çıkamadı. Zalgiris öncesi kulüpten yapılan açıklamada, Guduric ile karantina sonrası hafta başında idmanlara başlayan Melih Mahmutoğlu'nun durumunun maç öncesi belli olacağı belirtildi. Sakatlığı bulunan Ulanovas'ın ise bu maçta forma giyemeyeceği bildirildi.