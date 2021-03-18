Fenerbahçe Beko - Zalgiris maçı (CANLI)

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 30. hafta maçında Zalgiris Kaunas’ı konuk ediyor. Ligin ilk yarısında Litvanya’da oynanan maçı Zalgiris, 37 sayılık farkla 99-62 kazanmıştı. Kanarya rövanşta sadece galibiyet değil, Play-Off'a 8. sıradan girme şansı bulunan Litvanya ekibi karşısında galibiyetlerin eşitlenmesi durumunda işi şansa bırakmamak adına, ikili averaj üstünlüğünü de almaya çalışacak.

Fenerbahçe Beko - Zalgiris maçı hangi kanalda?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele saat beIN Sports Haber'den şifresiz olarak ekranlara geliyor.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’deki son maçına 12 Mart Cuma günü İspanya’da çıktı ve Valencia’ya 66-52 mağlup oldu. Turkish Airlines EuroLeague’de 29 maçta 17 galibiyette kalan Fenerbahçe’de Jan Vesely 15, Nando De Colo 14 sayı buldu.

Zalgiris, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 29 maçta 15 galibiyet elde etti. Zalgiris, son EuroLeague karşılaşmasında 12 Mart tarihinde Anadolu Efes’e konuk oldu ve mücadeleyi 89-62 kaybetti. Zalgiris’te bu maçın en skorer isimleri 15 sayıyla Thomas Walkup, 14 sayıyla Marius Grigonis ve 13 sayıyla Augustine Rubit oldu.