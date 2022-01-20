Sakatlıklar ve koronavirüs vakaları nedeniyle kadrosunda fazlasıyla eksiği bulunan Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 22. haftasında Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek. Başantrenör Alekansander Djordjevic'in karantina sürecinde olmasından dolayı görev alamayacağı maçta yardımcı antrenör Goran Bjedov görev alacak. Temsilcimizde De Colo, Vesely, Shayok, İsmet Akpınar'ın sakatlıkları bulunuyor. Kanarya, dün de takımda 1 oyuncu ve idari ekip çalışanın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Turkish Airlines EuroLeague'de 8 galibiyet ve 10 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 10. sırada bulunuyor. Çıktığı müsabakaların sadece 3'sünü kazanan ve 14'ünden mağlup ayrılan Zalgiris Kaunas ise son sırada yer alıyor. Zalgiris Kaunas, ligin 11. haftasındaki karşılaşmayı 86-75 üstün tamamlamıştı.

Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Bjedov, “İki takım için de tuhaf bir maç olacak. İki taraf da çok fazla eksik oyuncuya sahip ve hangi isimlerin oynayabileceğini tam olarak bilemiyoruz. Biz büyük ihtimalle son lig karşılaşmamızdaki oyuncu grubumuzdan faydalanabileceğiz. Çok fazla eksik ismimiz var ancak bu maçın öneminin farkındayız" dedi.

Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam saat 20.45'te başlayacak Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçını Juan Carlos Garcia, Carmelo Paternico, Luka Kardum hakem üçlüsü yönetecek. beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Takım istatistikleri – hücum (Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas):

Atılan sayı: 76.9 – 70.1

2 sayı: %58.0 - %48.7

3 sayı: %34.7 - %34.1

Serbest atış: %74.9 - %78.2

Ribaund: 32.1 – 32.2

Asist: 18.9 – 16.2

Top çalma: 8.7 – 5.2

Blok: 2.2 – 1.9

Takım istatistikleri – savunma (Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas):

Yenilen sayı: 74.7 – 80.1

2 sayı: %54.6 - %54.5

3 sayı: %33.5 - %37.5

Serbest atış: %83.0 - %75.0

Ribaund: 31.7 – 34.7

Asist: 16.3 – 17.9

Top çalma: 8.3 – 6.4

Blok: 1.9 – 2.1

İstatistik liderleri (Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas):

Sayı: Vesely 13.4, De Colo 12.1, Booker 9.5 / Nebo 8.8, Strelnieks 8.7, Cavanaugh 8.5

Ribaund: Vesely 5.9 / Nebo 6.6, Cavanaugh 4.6

Asist: De Colo 4.0, Henry 3.8, Vesely 2.6 / Kalnietis 4.4, Lekavicius 3.8

Top çalma: Henry 1.9, De Colo 1.5, Vesely 1.1 / Strelnieks 0.8, Cavanaugh 0.6

Verimlilik: Vesely 17.6, De Colo 14.6, Booker 11.5 / Nebo 13.3