Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maç sonucu: 78-61

Turkish Airlines EuroLeague'in 18. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı konuk etti.

Karşılaşmaya iki takım da hücumda sıkıntı yaşayarak başlarken ilk 5 dakikalık bölümü 2-5'lik skorla üstün geçen taraf temsilcimiz oldu. 2:57 kala ise temsilcimiz 8-5'lik üstünlüğü yakaladı. Çeyreğin sonunda hücumda daha etkili bir performans sergileyen Anadolu Efes ise ilk çeyreği 19-11 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe iyi başlayan temsilcimiz, 7:55 kala skoru 25-11'e getirdi. Sloukas liderliğinde etkinliğini arttıran temsilcimiz, 3:42 kala da skoru 38-19 yaptı. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan temsilcimiz, ilk yarıyı 43-29 üstün kapattı.

Farkı üçüncü çeyreğin ilk bölümünde korumayı başaran Fenerbahçe Beko, ilk 5 dakikalık bölümü 49-35 önde geçti. Nikola Kalinic ile üçüncü çeyrekte etkili olan temsilcimiz, son bölüme kadar farkı büyük ölçüde korumayı başardı ve periyodu 57-44 önde tamamladı.

Son çeyreğe iyi başlayan Zalgiris, 8:41 kala skoru 57-50'ye getirdi. Fakat sonrasında Melih Mahmutoğlu ve Jan Vesely ile etkili olmayı başaran temsilcimiz, farkı tekrar açmayı başardı ve karşılaşmadan 78-61'lik skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe, ligdeki Banvit ve EuroLeague'deki Khimki yenilgileri sonrası kötü serisini Zalgiris karşısında sonlandırdı. Toplamda ise 18. maçında 16. galibiyetini elde etti.

Zalgiris ise üst üste 4. mağlubiyetini alırken toplamda da toplamda da 11. yenilgisini aldı.

Fenerbahçe'de 14 sayıyla oynayan Melih Mahmutoğlu ve Kostas Sloukas maçın en skorer isimleri olurlarken Jan Vesely de 13 sayı, 12 ribaunt ile öne çıktı.

Zalgiris'te Brandon Davies 12 sayıyla takımının en skoreri olurken Paulius Jankunas da 9 sayı üretti.

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