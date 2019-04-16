Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maç sonucu: 76-43

Turkish Airlines EuroLeague'in Play-Off etabı ilk maçında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı konuk etti.

Karşılaşmanın ilk 2 dakikalık bölümü temsilcimiz Fenerbahçe Beko'da Guduric'in 5, Zalgiris'te Aaron White'ın 5 sayısı neticesinde eşitlikle geçildi. İlk 5 dakikalık bölüm geçilirken ise temsilcimiz, 9-5'lik üstünlüğü yakaladı. Hücumda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, 3:15 kala Milaknis'in üçlüğüyle 9-11'lik skorla öne geçti. Konuk ekip, 2:46 kala da skoru 9-13'e getirdi. Ahmet Düverioğlu ve Datome ile tekrar etkili olmayı başaran temsilcimiz, ilk çeyreği 15-13 önde tamamladı.

Temsilcimiz, ikinci çeyreğin bitimine 7:11 kala Erick Green'in basketiyle skoru 21-17 yaptı. Ahmet ve Bobby Dixon ile sayılar bulan Sarı-Lacivertliler, farkı açarak 3:46 kala skoru 28-19'a getirdi. Temsilcimiz, 2:25 kala da Guduric'in üçlüğüyle skoru 31-19'a getirip farkı çift hanelere çıkardı. Fenerbahçe Beko, ilk yarıyı da 38-21 üstün kapattı.

Üçüncü çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümü temsilcimizin 42-27'lik üstünlüğüyle geçildi. Sonrasında Kalinic'in etkili oyunuyla farkı açan temsilcimiz, 2:35 kala skoru 49-30 yaptı. Kalan bölümde etkili oyununu sürdüren temsilcimiz Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyreği 59-35 önde tamamladı.

Son çeyreğe de Luigi Datome ve Erick Green'in üçlükleriyle iyi başlayan Fenerbahçe, 6:52 kala skoru 68-59'a getirdi. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan temsilcimiz, karşılaşmadan 76-43'lük skorla galip ayrıldı.

Temsilcimiz bu sonuçla seride 1-0 öne geçerken 3 maç kazananın adını Final Four'a yazdıracağı serinin ikinci maçı 18 Nisan Perşembe günü yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

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Can Bartu unutulmadı!

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas maçına 11 Nisan Perşembe günü hayatını kaybeden kulübün efsane ismi Can Bartu'yu unutmayarak "CAN’ımız ebediyen kalbimizdesin..." pankartıyla çıktı.

Ayşe Begüm Onbaşı’dan müthiş şov

Red Bull sporcusu Dünya Şampiyonu jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, EuroLeague’de Fenerbahçe Beko’nun Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas’ı konuk ettiği mücadele öncesinde gerçekleştirdiği şovla izleyenleri mest etti.

17 yaşındaki sporcu, tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar önünde jimnastik şov gerçekleştirirken, seyirciler, genç sporcuyu uzun süre alkışladı.

Jan Vesely, 200. maçına çıktı

İlk çeyreğin bitimine 5:06 kala temsilcimiz Fenerbahçe Beko'da oyuna dahil olan Jan Vesely, EuroLeague'deki 200. maçına çıktı.

Bogdan Bogdanovic'e büyük ilgi

Karşılaşmanın ikinci çeyreği başlarken Fenerbahçe Beko taraftarları, maçı izlemeye gelen eski oyuncuları Bogdan Bogdanovic'e tezahüratlarla büyük destek gösterdiler. Bogdanovic de ayağa kalkarak taraftarları selamladı.



