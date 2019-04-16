Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas (CANLI)

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague Play-Off turu ilk maçında Zalgiris Kaunas’ı konuk ediyor. Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas’a karşı Play-Off’ta saha avantajını elinde bulunduruyor.

Can Bartu unutulmadı!

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas maçına 11 Nisan Perşembe günü hayatını kaybeden kulübün efsane ismi Can Bartu'yu unutmayarak "CAN’ımız ebediyen kalbimizdesin..." pankartıyla çıktı.

Ayşe Begüm Onbaşı’dan müthiş şov

Red Bull sporcusu Dünya Şampiyonu jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, EuroLeague’de Fenerbahçe Beko’nun Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas’ı konuk ettiği mücadele öncesinde gerçekleştirdiği şovla izleyenleri mest etti.

17 yaşındaki sporcu, tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar önünde jimnastik şov gerçekleştirirken, seyirciler, genç sporcuyu uzun süre alkışladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK ÇEYREK SONUCU: 15-13

İLK YARI SONUCU: 38-21

Karşılaşmanın ilk 2 dakikalık bölümü temsilcimiz Fenerbahçe Beko'da Guduric'in 5, Zalgiris'te Aaron White'ın 5 sayısı neticesinde eşitlikle geçildi. İlk 5 dakikalık bölüm geçilirken ise temsilcimiz, 9-5'lik üstünlüğü yakaladı.

Jan Vesely, 200. maçına çıktı

İlk çeyreğin bitimine 5:06 kala temsilcimiz Fenerbahçe Beko'da oyuna dahil olan Jan Vesely, EuroLeague'deki 200. maçına çıktı.

Hücumda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, 3:15 kala Milaknis'in üçlüğüyle 9-11'lik skorla öne geçti. Konuk ekip, 2:46 kala da skoru 9-13'e getirdi. Ahmet Düverioğlu ve Datome ile tekrar etkili olmayı başaran temsilcimiz, ilk çeyreği 15-13 önde tamamladı.

Bogdan Bogdanovic'e büyük ilgi

Karşılaşmanın ikinci çeyreği başlarken Fenerbahçe Beko taraftarları, maçı izlemeye gelen eski oyuncuları Bogdan Bogdanovic'e tezahüratlarla büyük destek gösterdiler. Bogdanovic de ayağa kalkarak taraftarları selamladı.

Temsilcimiz, ikinci çeyreğin bitimine 7:11 kala Erick Green'in basketiyle skoru 21-17 yaptı. Ahmet ve Bobby Dixon ile sayılar bulan Sarı-Lacivertliler, farkı açarak 3:46 kala skoru 28-19'a getirdi. Temsilcimiz, 2:25 kala da Guduric'in üçlüğüyle skoru 31-19'a getirip farkı çift hanelere çıkardı. Fenerbahçe Beko, ilk yarıyı da 38-21 üstün kapattı.

Takımların skor dağılımları için tıklayınız

Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı hangi kanalda?

Saat 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda başlayan mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanıyor. Mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Saha avantajını temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun elinde bulunduruyor olmasından kaynaklı ilk iki maç Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda, üçüncü mücadele ise Zalgirio Arena’da oynanacak. Gerekmesi durumunda dördüncü maça Zalgirio Arena ev sahipliği yapacak ve yine gerekmesi durumunda seri, beşinci maç için Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’na taşınacak.

Beş maçlık seri üzerinden oynanacak eşleşmede üç galibiyete ulaşan ekip adını 17-19 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde oynanacak Final Four organizasyonuna yazdıracak.

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Fenerbahçe Beko’da Tyler Ennis ve Joffrey Lauvergne, sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemiyor. Jan Vesely ise takım idmanlarına başladı ve bu karşılaşmada oynaması bekleniyor. Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynadığı son 17 EuroLeague karşılaşmasını kazandı. Takımımız, Zeljko Obradovic yönetiminde evinde çıktığı yedi EuroLeague müsabakasından da galibiyetle ayrıldı.

Zeljko Obradovic, bu sezon EuroLeague ilk beşlerinde 12 farklı oyuncu kullandı ve hiçbir oyuncu tüm maçlara ilk beşte başlamadı. Nicolo Melli, 30 maçın 29’una ilk beşte başlayarak dikkat çeken isim oldu. Ali Muhammed son sekiz EuroLeague karşılaşmasının yedisinde en az iki 3 sayılık isabet buldu ve son 12 EuroLeague maçının 11’inde en az bir 3 sayılık isabet kaydetti. Yıldız guard, son altı EuroLeague karşılaşmasının beşinde çift haneli sayılarda skor ve verimlilik puanı üretti.

Nikola Kalinic, son dört EuroLeague maçının tamamında çift haneli sayılarda verimlilik puanına erişti. Gigi Datome, EuroLeague’de kullandığı son 15 serbest atışta da isabet buldu. Melih Mahmutoğlu, EuroLeague’de faul çizgisinde 14 atışlık isabet serisine sahip. Kostas Sloukas, EuroLeague’de oynadığı son altı karşılaşmada da en az bir 3 sayı isabeti buldu ve bu süreçte %53.6 (15/28) ile hücum etti. Kostas, son altı EuroLeague maçında da çift haneli sayılarda verimlilik puanına ulaştı. Jan Vesely EuroLeague’de verimlilik puanı ortalamasında 19.3, top çalma ortalamasında ise 1.5 ile üçüncü.

Ali Muhammed, EuroLeague’de üç sayı ortalamasında %49.6 ile üçüncü, Marko Guduric ise %48.8 ile altıncı. Jan Vesely, bu karşılaşmada forma giymesi halinde EuroLeague’de 200. maçına çıkmış olacak. Vesely’nin EuroLeague kariyerinde 399 hücum ribaundu var ve bu alanda yedinci. Jan, beş ribaund daha alması halinde EuroLeague kariyerinde 1000 ribaund barajına erişecek ve bu başarıya ulaşmış 14. oyuncu olacak. Gigi Datome EuroLeague kariyerinde %90.9 faul atış yüzdesine sahip ve bu alanda lig tarihinin en iyi altıncı oyuncusu.

Nicolo Melli, dokuz sayı daha bulması halinde EuroLeague kariyerinde 1500 sayı barajına erişecek. Nikola Kalinic, beş 3 sayı isabeti daha kaydetmesi halinde EuroLeague kariyerinde 100. 3 sayılık basketini bulmuş olacak. Erick Green 16 sayı daha bulması halinde EuroLeague’de 1000 sayı barajını aşacak. Ali Muhammed 1 top çalmaya daha imza atması durumunda EuroLeague’de bu alanda 100 barajını aşmış olacak.

Maç önü detaylar – Zalgiris Kaunas

Zalgiris Kaunas’ta 11 farklı oyuncu EuroLeague beşlerinde kendisine yer buldu ve tüm maçlara ilk beşte başlayan hiçbir oyuncu olmadı. Brandon Davies, 30 maçın 29’unda ilk beşte yer alarak dikkat çekti. Marius Grigonis faul çizgisini son 54 ziyaretinde de isabet buldu. EuroLeague’de serbest atış rekoru üst üste 58 ile Igor Rakocevic’te. Aaron White EuroLeague’de kullandığı son 10 serbest atışta da isabet buldu. Arturas Milaknis, son 11 EuroLeague müsabakasında da en az bir 3 sayı isabeti kaydetti. Brandon Davies son sekiz EuroLeague karşılaşmasında da çift haneli sayılarda skor ve verimlilik puanı üretti. Brandon Davies, bu sezon yakaladığı 14.4 sayı ortalamasıyla EuroLeague genelinde dördüncü sırada.

Marius Grigonis bu sezon EuroLeague genelinde en yüksek faul isabet yüzdesine sahip oyuncu (%96.3). Grigonis, üç sayılık atışlarda da %49.2 ortalamayla dördüncü.

Paulius Jankunas EuroLeague kariyerinde 1733 ribaund aldı ve 1780 ribaund almış olan Felipe Reyes’in ardından ikinci sırada. Jankunas, toplam sayıda da 2966 ile dördüncü ve 2992 ile üçüncü sıradaki Felipe Reyes’i takip ediyor. Tecrübeli uzun forvet, bir hücum ribaundu daha alması halinde EuroLeague tarihinde 500 hücum ribaundu alan ilk oyuncu olacak. Jankunas’ın kariyerindeki 100. bloğunu yapmasına da 4 blok kalmış durumda.

Jankunas, EuroLeague’de 259 maça ilk beşte başladı ve bu alanda rekoru elinde bulunduruyor. Edgaras Ulanovas 13 sayı daha bulması halinde EuroLeague kariyerinde 1000 sayı barajını aşacak. Leo Westermann beş asist daha yapması halinde EuroLeague kariyerinde 400 barajına erişecek. Brandon Davies üç ribaund daha alması halinde 300 barajına ulaşacak. Birleşik Amerikalı oyuncu, dört asist daha yapması halinde bu alanda da 100 barajını yakalayacak.

Takım İstatistikleri – Hücum (Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas)

Sayı: 84.3 – 79.7

2 Sayı: %59.0 - %53.1

3 Sayı: %43.2 - %38.9

Serbest atış: %80.4 - %81.4

Ribaund: 30.7 – 32.5

Asist: 18.2 – 18.0

Top çalma: 6.6 – 5.9

Blok: 2.3 – 1.6

Verimlilik: 98.2 – 90.3

Takım İstatistikleri – Savunma (Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas)

Sayı: 75.8 – 78.5

2 Sayı: %54.4 - %54.4

3 Sayı: %35.1 - %35.9

Serbest atış: %74.1 - %72.5

Ribaund: 29.1 – 30.6

Asist: 16.8 – 17.5

Top çalma: 6.2 – 6.8

Blok: 1.9 – 2.8

Verimlilik: 79.3 – 83.9

İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas)

Sayı: Vesely 13.0, Sloukas 12.0, Kalinic 9.8 / Davies 14.4, Wolters 10.9, Grigonis 8.9

Ribaund: Vesely 5.4 / Davies 5.7

Asist: Sloukas 4.7 / Wolters 4.0, Westermann 2.8

Top çalma: Vesely 1.5 / Davies 1.0

Verimlilik: Vesely 19.3, Sloukas 15.5, Kalinic 10.9 / Davies 17.5, Wolters 11.2, White 10.6

Eşleşme notları

Zalgiris Kaunas Baş Antrenörü Sarunas Jasikevicius, 2010-11 sezonunda Fenerbahçe forması giydi ve takımımızla Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Sarunas Jasikevicius, Zeljko Obradovic ile 2007-2010 yılları arasında ve 2011-12 sezonunda olmak üzere toplamda beş sezon oyuncu olarak çalıştı. İkili, bu süreçte 2009 EuroLeague şampiyonluğuna ulaştı.

Zalgiris Kaunas guardı Nate Wolters ile Fenerbahçe Beko oyuncusu Marko Guduric, 2016-17 sezonunda Kızılyıldız formasını giydiler.

Oyuncumuz Joffrey Lauvergne ile Zalgiris oyuncusu Leo Westermann, 2012-2014 yılları arasında bir buçuk sezon Partizan forması giydiler. Bu ikili aynı zamanda Fransa Milli Takım formasını da birlikte terletti ve 2015 Avrupa Şampiyonası’nda bronz madalya kazandılar.

Oyuncumuz Kostas Sloukas’ın EuroLeague’de asist alanındaki kariyer rekoru 11 ve bu sayıya ulaştığı karşılaşmalardan birini Zalgiris karşısında 2016’nın Ekim ayında çıkardı ve takımımız mücadeleyi 82-68 kazandı.

Ali Muhammed EuroLeague’deki ribaund rekoruna ASVEL forması giyerken Zalgiris karşısında ulaştı. 2009’un Ekim ayında oynanan müsabakada Ali Muhammed tam 9 ribaund istatistiğine erişti.

Nicolo Melli, EuroLeague’de top çalma rekorunu geçtiğimiz yıl Final Four’da oynanan Zalgiris maçında beş top çalmayla kırdı. Gigi Datome de blok rekorunu (3 blok) bu karşılaşmada yineledi.

Nate Wolters, EuroLeague’de en çok sayı bulduğu karşılaşmayı Fenerbahçe Beko’ya karşı bu sezonun üçüncü haftasında oynadı ve 23 sayı üretti. Wolters, top çalma istatistiğinde de en yüksek değere (3) Kızılyıldız forması giydiği dönemde Aralık 2016’da oynanan Fenerbahçe maçında ulaşmıştı.

Geçmiş Karşılaşmalar

Fenerbahçe Beko, rakibiyle 1998 yılından bu yana 15 defa karşılaştı ve bu maçlarda 11 galibiyet elde etti.

Bu sezon 3. haftada Kaunas’ta oynanan maçı ekibimiz 75-82 kazandı. Fenerbahçe Beko’da Sloukas 20, Datome 11, Vesely 10 sayı üretti. Zalgiris’te ise Wolters 23, Davies ve Milaknis 14’er sayı buldu. 18. Haftada Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’ndaki randevuda da gülen taraf değişmedi. Rakibini 78-61 yenen Fenerbahçe Beko’da Melih Mahmutoğlu ve Kostas Sloukas 14’er, Jan Vesely ise 13 sayı üretti. Zalgiris cephesindeyse Brandon Davies 12 sayı üretti.

2018-19 Zalgiris Kaunas 75-82 Fenerbahçe Beko

2017-18 Zalgiris Kaunas 67-76 Fenerbahçe

2017-18 Zalgiris Kaunas 78-85 Fenerbahçe Doğuş

2017-18 Fenerbahçe Doğuş 89-90 Zalgiris Kaunas

2016-17 Zalgiris Kaunas 67 – 76 Fenerbahçe

2016-17 Fenerbahçe 82 – 68 Zalgiris Kaunas

2010-11 Zalgiris Kaunas 85 – 84 Fenerbahçe Ülker

2010-11 Fenerbahçe Ülker 80 – 72 Zalgiris Kaunas

2009-10 Fenerbahçe Ülker 68 – 76 Zalgiris

2009-10 Zalgiris 78 – 84 Fenerbahçe Ülker

2006-07 Zalgiris 70 – 83 Fenerbahçe Ülker

2006-07 Fenerbahçe Ülker 84 – 75 Zalgiris

1998-99 Zalgiris Kaunas 64-59 Fenerbahçe

1998-99 Fenerbahçe 99-84 Zalgiris Kaunas











