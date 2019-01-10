Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas (CANLI)

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 18. maç döneminde Litvanya’nın Zalgiris takımını konuk ediyor.

Başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertliler, 17. maç döneminde deplasmanda Rusya temsilcisi Khimki’ye 84-78 yenilerek 12 maç sonra mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe Beko, geride kalan 17 haftada elde ettiği 15 galibiyet ve 2 mağlubiyetle lider durumda bulunuyor.

Zalgiris’in ise ligde 7 galibiyet ve 10 mağlubiyeti var. İki takım arasında Turkish Airlines EuroLeague'de oynanan son 3 karşılaşmayı sarı-lacivertliler kazandı.

İLK ÇEYREK SONUCU: 19-11

İLK YARI SONUCU: 43-29

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 57-44

Karşılaşmaya iki takım da hücumda sıkıntı yaşayarak başlarken ilk 5 dakikalık bölümü 2-5'lik skorla üstün geçen taraf temsilcimiz oldu. 2:57 kala ise temsilcimiz 8-5'lik üstünlüğü yakaladı. Çeyreğin sonunda hücumda daha etkili bir performans sergileyen Anadolu Efes ise ilk çeyreği 19-11 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe iyi başlayan temsilcimiz, 7:55 kala skoru 25-11'e getirdi. Sloukas liderliğinde etkinliğini arttıran temsilcimiz, 3:42 kala da skoru 38-19 yaptı. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan temsilcimiz, ilk yarıyı 43-29 üstün kapattı.

Farkı üçüncü çeyreğin ilk bölümünde korumayı başaran Fenerbahçe Beko, ilk 5 dakikalık bölümü 49-35 önde geçti. Nikola Kalinic ile üçüncü çeyrekte etkili olan temsilcimiz, son bölüme kadar farkı büyük ölçüde korumayı başardı ve periyodu 57-44 önde tamamladı.

Takımların skor dağılımı için tıklayınız!

Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı hangi kanalda?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.45’te başladı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de...

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Takım İstatistikleri – Hücum (Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas)

Sayı: 84.0 – 79.9

2 Sayı: %58.0 - %53.8

3 Sayı: %43.6 - %38.3

Serbest atış: %80.1 - %81.0

Ribaund: 30.6 – 33.2

Asist: 18.8 – 17.5

Top çalma: 6.5 – 5.1

Blok: 1.9 – 1.6

Verimlilik: 100.1 – 89.9

Takım İstatistikleri – Savunma (Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas)

Sayı: 75.9 – 80.8

2 Sayı: %55.2 - %52.5

3 Sayı: %35.0 - %38.1

Serbest atış: %75.5 - %72.8

Ribaund: 29.4 – 30.1

Asist: 16.5 – 17.9

Top çalma: 6.3 – 7.1

Blok: 1.5 – 3.0

Verimlilik: 78.5 – 86.4

İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas)

Sayı: Vesely 15.0, Sloukas 11.5, Datome 9.6 / Davies 15.2, Wolters 12.3, White 9.4

Ribaund: Vesely 5.4 / Davies 5.8, White 4.9

Asist: Sloukas 4.7, Vesely 2.8 / Wolters 4.9, Walton 2.7

Top çalma: Vesely 1.7, Guduric 1.1 / Wolters 0.8

Verimlilik: Vesely 21.8, Sloukas 15.3, Lauvergne 11.2 / Davies 17.5, Wolters 13.4, White 11.8

Geçmiş Karşılaşmalar

Fenerbahçe Beko, rakibiyle 1998 yılından bu yana 14 defa karşılaştı ve bu maçlarda 10 galibiyet elde etti.

Bu sezon 3. haftada Kaunas’ta oynanan maçı ekibimiz 75-82 kazandı. Fenerbahçe Beko’da Sloukas 20, Datome 11, Vesely 10 sayı üretti. Zalgiris’te ise Wolters 23, Davies ve Milaknis 14’er sayı buldu.

2018-19 Zalgiris Kaunas 75-82 Fenerbahçe Beko

2017-18 Zalgiris Kaunas 67-76 Fenerbahçe

2017-18 Zalgiris Kaunas 78-85 Fenerbahçe Doğuş

2017-18 Fenerbahçe Doğuş 89-90 Zalgiris Kaunas

2016-17 Zalgiris Kaunas 67 – 76 Fenerbahçe

2016-17 Fenerbahçe 82 – 68 Zalgiris Kaunas

2010-11 Zalgiris Kaunas 85 – 84 Fenerbahçe Ülker

2010-11 Fenerbahçe Ülker 80 – 72 Zalgiris Kaunas

2009-10 Fenerbahçe Ülker 68 – 76 Zalgiris

2009-10 Zalgiris 78 – 84 Fenerbahçe Ülker

2006-07 Zalgiris 70 – 83 Fenerbahçe Ülker

2006-07 Fenerbahçe Ülker 84 – 75 Zalgiris

1998-99 Zalgiris Kaunas 64-59 Fenerbahçe

1998-99 Fenerbahçe 99-84 Zalgiris Kaunas



