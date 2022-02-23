Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko ve Galatasaray Nef'e, Türkiye Kupası Yarı Final maçındaki olaylar nedeniyle seyircisiz oynama cezası verdi.

TBF'nin resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada Fenerbahçe Beko'nun bir Erkekler Türkiye Kupası müsabakasını seyircisiz oynama ve 45 bin lira para cezası, Galatasaray Nef ise 1 Erkekler Türkiye Kupası müsabakasını seyircisiz oynama ve 33.750,00-TL para cezasına çarptırıldığı duyuruldu.

Fenerbahçe Beko ve Galatasaray Nef'in karşı karşıya geldiği Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında tribünlerde gerilimin yükseldiği anlar olmuş. Mücadelenin ilk çeyreği tamamlanmadan hakemler tarafından tribünlerde yaşananlardan dolayı 2 anons birden yapılmıştı. Üçüncü çeyreğin sonlarına doğru ise dördüncü anons gelmiş ve tribünler boşaltılmıştı.



