Euroleague’de bu sezon beklentinin çok altında kalan ve her maça, Play-Off yolunu açacak galibiyet serisini yakalamak için çıkan Fenerbahçe beko bir türlü bu reaksiyonu gösteremedi. Sarı-Lacivertliler’in geçen hafta, son sıradaki Rus ekibi Zenit’e evinde kaybetmesi, bardağı taşıran son damla oldu, tribünlerde bile ‘Obradovic ayrılıyor mu’ sesleri yükselmeye başladı. Durum da böyle olunca; Başkan Ali Koç ve yönetim, geçen hafta Obradovic ile menajer Maurizio Gherardini’yle bir toplantı düzenledi. Toplantının ardında da Sırp koç toplantının iyi geçtiğini açıklayarak güven verdi.

Fenerbahçe Beko - Valencia maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Saat 20:45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Luigi Lamonica (İtalya), Elias Koromilas (Yunanistan), Saulius Racys (Litvanya) hakem üçlüsü yönetecek.

İlk adım için kazanmak şart

Yaşanan bu süreç sonrası, Fenerbahçe Beko için Euroleague’de adeta yeni bir sayfa açılmış oldu. İlk yarının bitimine 2 maç kala, sıralamada en iyi yere gelmek isteyen Sarı- Lacivertliler bu yöndeki ilk adımı bugün Ülker Etkinlik Spor Salonu’nda Valencia karşısında atacak. Kanarya üç maçlık mağlubiyet serisini sonlandırıp, iç sahada kaybetmemek adına sahaya çıkacak.

15 maçta 5 galibiyet alabilen Fenerbahçe 15. sırada bulunurken, Valencia ise 6 galibiyetle 11. sırada yer alıyor. İspanyol takımı deplasmanlarda oynadığı 8 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

'Kazanmak istiyorsak hazırlıklı olmalıyız'

Fenerbahçe Beko koçu Zeljko Obradovic: “EuroLeague’de pozisyonumuzu çok iyi biliyoruz. Ciddi bir reaksiyon göstererek iyi bir takımı mağlup etmeye çalışmamız gereken bir durumdayız. Valencia, harika bir hücum organizasyonuna sahip. Oyunlarında birçok üç sayılık atış denediklerini ve özellikle ikili oyun sonrası dışa açılan uzunlarıyla da bunu yapabildiklerini görüyorsunuz. Eğer kazanmak istiyorsak, rakibimizle ilgili tüm detaylara hazırlıklı olmamız gerekiyor.”

Malcolm Valencia maçında yok

Uzun rotasyonunu Malcolm Thomas’ı kadrosuna katarak güçlendiren Fenerbahçe Beko’nun yeni transferi, bugünkü Valencia maçında forma giyemeyecek. Kulüpten yapılan açıklamada, Thomas’ın takım idmanlarına yarından itibaren katılacağı ifade edildi.