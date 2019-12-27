Fenerbahçe Beko - Valencia canlı izle canlı yayın

THY EuroLeague'in 16. maç döneminde sezona kabus gibi bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko sahasında İspanyol ekibi Valencia Basket'i ağırlıyor. Obradovic ve oyuncuların artık bir seri yakalamak istediği sezonda taraftarlar bu maçı bir fırsat olarak görüyorlar.

FENERBAHÇE BEKO-VALENCİA BASKET CANLI İZLE

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Mücadele başladı

İLK ÇEYREK SONUCU: Fenerbahçe Beko 24-22 Valencia Basket

İLK YARI SONUCU: Fenerbahçe Beko 48-40 Valencia Basket

3.ÇEYREK SONUCU: Fenerbahçe Beko 70-59 Valencia Basket

Fenerbahçe Beko - Valencia maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Saat 20:45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanaN mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı Luigi Lamonica (İtalya), Elias Koromilas (Yunanistan), Saulius Racys (Litvanya) hakem üçlüsü yönetiyor.

Fenerbahçe Beko'da yeni transfer Malcolm Thomas Valencia Basket karşılaşmasının maç kadrosunda yer almıyor. Sarı lacivertli ekipte Joffrey Lauvergne de Zeljko Obradovic'in kararıyla kadroda yok.