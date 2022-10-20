Turkish Airlines EuroLeague'de ilk çift maç haftasının ikinci etabı oynanacak. Temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında İspanyol rakibi Valencia Basket'i konuk edecek. İlk 3 maçında rakiplerini çift haneli farklarla geçmeyi başaran Fenerbahçe, sezona yaptığı iyi başlangıcı sürdürmek istiyor. Yeni sezondaki ilk galibiyetini Anadolu Efes'e karşı alan Valencia Basket ise İstanbul'dan 2'de 2 ile dönmenin peşinde.

Fenerbahçe Beko - Valencia Basket maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

20 Ekim Perşembe günü (bugün) 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele S Sport tarafından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Robert Lottermoser (Almanya), Saulius Racys (Litvanya), Milan Nedovic (Slovenya) hakem üçlüsü yönetecek.

Tam gaz devam

Dimitris Itoudis yönetiminde yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe Beko, sezona müthiş başladı. Takımdan 7 oyuncu ayrılırken 8 yeni isim kadroya katıldı. Bu değişime rağmen uyum sorunu yaşamayan Sarı-Lacivertliler, özellikle EuroLeague’e rüzgar gibi bir giriş yaptı. Bayern Münih deplasmanında 74-62, Maccabi Tel Aviv karşısında 86-71 ve son olarak ASVEL önünde 84-63 olmak üzere çift haneli farklarla galibiyetlere uzanan Fenerbahçe, ne kadar iddialı olduğunu gösterdi. Kanarya, ligde de 3’te 3 yaptı. EuroLeague’de çift maç haftasında temsilcimizin bugünkü konuğu Valencia olacak.

Calathes şov

Fenerbahçe Beko’da sezonun en flaş transferlerinden olan Nemanja Bjelica henüz forma giymemesine rağmen yakalanan bu form, taraftarı fazlasıyla heyecanlandırıyor. Diğer transferlerden Nick Calathes ve Carsen Edwards’ın ise performansları dikkat çekiyor. Özellikle Calathes kısa sürede Sarı-Lacivertliler’e uyum sağladı ve EuroLeague’deki son iki maçta performansıyla öne çıktı. Başantrenör Dimitris Itoudis de takımının gidişatından memnun. Yunan hoca, “Gelişim gösteriyoruz. Zamana ve çok çalışmaya ihtiyacımız var. Harika bir organizasyon için oynuyoruz. Fenerbahçe formasını giyen herkes sahaya çıkacak ve elinden geleni yapacak” dedi.

Anadolu Efes’i yendiler

Valencia, EuroLeague’de ilk iki maçını kaybetmişti. İspanyol ekibi, ilk galibiyetini önceki akşam Sinan Erdem Spor Salonu’nda bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes’i 92-91 mağlup ederek aldı.

'Taraftarlarımızdan salonu doldurmalarını bekliyorum'

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak Valencia maçına ilişkin görüşlerini aktaran ve taraftarlarını salona çağıran Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Dimitris Itoudis, “İstanbul’a üst üste iki maç kaybederek gelmiş olmalarına rağmen karakter göstererek son EuroLeague şampiyonunu mağlup etmiş bir takımla oynayacağız. Bu karşılaşmada 92 sayı buldular ve iyi bir oyun oynadılar. Toplamda 16 üçlük buldular ve bunların 12 tanesi iyi yaratılmış, hazırlanmış üçlüklerdi. Topu iyi paylaşıyorlar ve geçiş hücumlarında iyiler. Valencia genç ve tecrübeli oyuncuların karışımından oluşuyor ve takım kimyalarını buna göre oluşturdular. Çift maç haftasındayız ve Valencia bize İstanbul’a mücadele etmek için geldiğini gösterdi. Biz de onlara cevap verebilmeliyiz. Buradan taraftarlarımıza tekrar seslenmek istiyorum. Bize çok yardımcı oluyorlar ve oyuncularım onları enerjisini fazlasıyla hissediyor. Onlardan maça gelmelerini ve salonu doldurmalarını bekliyorum” dedi.

'40 dakika boyunca konsantre olmalıyız'

Maç öncesi değerlendirmelerde bulunan Metecan Birsen ise, "EuroLeague’de çift maç haftasının ikinci karşılaşmasına çıkacağız. İki günde bir maç yapıyoruz ancak bir kez daha taraftarlarımızın önünde oynayacak olmak bize ekstra enerji sağlıyor. Valencia iyi bir takım. Anadolu Efes’e karşı deplasmanda aldıkları galibiyet güçlerini ve potansiyellerini ortaya koyuyor. 40 dakika boyunca konsantre olmalı ve iyi bir oyun sergilemeliyiz. Taraftarlarımızın da bizim yanımızda olacaklarını biliyoruz" dedi.

Takım İstatistikleri – Hücum (Fenerbahçe Beko - Valencia):

Atılan Sayı: 81.3 – 79.7

2 Sayı: %54.6 - %48.6

3 Sayı: %40.0 - %38.8

Serbest atış: %70.6 - %75.5

Ribaund: 35.0 – 33.7

Asist: 19.3 – 17.3

Top çalma: 8.7 – 4.3

Blok: 1.0 – 1.3

Takım İstatistikleri – Savunma (Fenerbahçe Beko - Valencia):

Yenilen Sayı: 65.3 – 83.0

2 Sayı: %43.8 - %61.9

3 Sayı: %34.4 - %37.3

Serbest atış: %63.6 - %79.1

Ribaund: 35.3 – 31.0

Asist: 15.3 – 18.0

Top çalma: 5.7 – 5.3

Blok: 3.0 – 2.3

İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Beko - Valencia):

Sayı: Nick Calathes 12.0, Johnathan Motley 12.0, Marko Guduric 12.0 / Jasiel Rivero 14.5

Ribaund: Johnathan Motley 5.7 / Jasiel Rivero 6.0

Asist: Nick Calathes 7.3 / Chris Jones 4.7

Top çalma: Nick Calathes 1.7 / Klemen Prepelic 1.0

Verimlilik: Nick Calathes 19.7 / Jasiel Rivero 16.5

Geçmiş karşılaşmalar:

Fenerbahçe Beko, Valencia ile EuroLeague’in güncel döneminde sekiz kez karşılaştı ve bu maçlarda dört galibiyet aldı.

2020-21 – Normal sezon – Valencia Basket 66-52 Fenerbahçe Beko

2020-21 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 86-90 Valencia

2019-20 – Normal sezon – Valencia 86-93 Fenerbahçe Beko

2019-20 – Normal sezon – Fenerbahçe Beko 98-100 Valencia

2017-18 – Normal sezon - Valencia Basket 67 – 80 Fenerbahçe Doğuş

2017-18 – Normal sezon - Fenerbahçe Doğuş 79 – 66 Valencia Basket

2010-11 – Normal sezon – P.Electronics Valencia 82 – 68 Fenerbahçe Ülker

2010-11 – Normal sezon - Fenerbahçe Ülker 75 – 73 P.Electronics Valencia