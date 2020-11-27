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CANLI I Fenerbahçe Beko - Valencia Basket

THY Euroleague'in 11. haftasında Fenerbahçe Beko evinde İspanyol temsilcisi Valencia Basket ile karşılaşıyor. Son 3 maçını Barcelona, Baskonia ve Real Madrid deplasmanında oynayan ve mağlubiyet alan Sarı-Lacivertliler, yeniden galibiyet peşinde. İlk yarıyı Fenerbahçe Beko 10 sayı farkla 43-33 üstün tamamladı

27 Kasım 2020, Cuma 20:45 Son Güncelleme:
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CANLI I Fenerbahçe Beko - Valencia Basket

Son 3 maçını Barcelona, Baskonia ve Real Madrid deplasmanında oynayan ve mağlubiyet alan Sarı-Lacivertliler'in rakibi yine bir İspanyol temsilcisi. Kanarya bu kez sahasında Valencia'yı ağırlıyor. Temsilcimiz 3 maçlık yenilgi serisini sonlandırmaya çalışacak.

Fenerbahçe'nin ilk beşi: Ali Muhammed, Brown, Barthel, Ulanovas, Vesely

İLK ÇEYREK SONUCU | Fenerbahçe Beko 17 - 16 Valencia Basket

İLK YARI / 2.ÇEYREK SONUCU | Fenerbahçe Beko 43 - 33 Valencia Basket

Fenerbahçe Beko, Valencia forması giyen iki eski oyuncusuna plaket verdi


Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu da tribünden takip etti

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