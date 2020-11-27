CANLI I Fenerbahçe Beko - Valencia Basket

Son 3 maçını Barcelona, Baskonia ve Real Madrid deplasmanında oynayan ve mağlubiyet alan Sarı-Lacivertliler'in rakibi yine bir İspanyol temsilcisi. Kanarya bu kez sahasında Valencia'yı ağırlıyor. Temsilcimiz 3 maçlık yenilgi serisini sonlandırmaya çalışacak.

Fenerbahçe'nin ilk beşi: Ali Muhammed, Brown, Barthel, Ulanovas, Vesely

İLK ÇEYREK SONUCU | Fenerbahçe Beko 17 - 16 Valencia Basket

İLK YARI / 2.ÇEYREK SONUCU | Fenerbahçe Beko 43 - 33 Valencia Basket

Fenerbahçe Beko, Valencia forması giyen iki eski oyuncusuna plaket verdi





Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu da tribünden takip etti