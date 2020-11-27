CANLI I Fenerbahçe Beko - Valencia Basket
THY Euroleague'in 11. haftasında Fenerbahçe Beko evinde İspanyol temsilcisi Valencia Basket ile karşılaşıyor. Son 3 maçını Barcelona, Baskonia ve Real Madrid deplasmanında oynayan ve mağlubiyet alan Sarı-Lacivertliler, yeniden galibiyet peşinde. İlk yarıyı Fenerbahçe Beko 10 sayı farkla 43-33 üstün tamamladı
Son 3 maçını Barcelona, Baskonia ve Real Madrid deplasmanında oynayan ve mağlubiyet alan Sarı-Lacivertliler'in rakibi yine bir İspanyol temsilcisi. Kanarya bu kez sahasında Valencia'yı ağırlıyor. Temsilcimiz 3 maçlık yenilgi serisini sonlandırmaya çalışacak.
Fenerbahçe'nin ilk beşi: Ali Muhammed, Brown, Barthel, Ulanovas, Vesely
İLK ÇEYREK SONUCU | Fenerbahçe Beko 17 - 16 Valencia Basket
İLK YARI / 2.ÇEYREK SONUCU | Fenerbahçe Beko 43 - 33 Valencia Basket
Fenerbahçe Beko, Valencia forması giyen iki eski oyuncusuna plaket verdi
https://twitter.com/fanatik_basket/status/1332380975750402048
Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu da tribünden takip etti