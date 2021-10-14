Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 4. hafta maçında Unics Kazan'ı ağırlayacak. EuroLeague'in 3. haftasında ALBA Berlin’e 84-70 mağlup olan Fenerbahçe, sezona 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle başladı. UNICS Kazan ise Sarı Lacivertli ekip gibi sezonun ilk 3 maçını 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle tamamladı. Temsilcimizde sakatlığı bulunan Danilo Barthel, zorlu maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Beko-Unics Kazan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak Fenerbahçe Beko-Unics Kazan maçı bu akşam TSİ 20.45'te başlayacak. Sasa Pukl, Benjamin Jimenez, Vassilis Pitsilkas hakem üçlüsünün yöneteceği karşılaşma beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak.

Takım İstatistikleri – Hücum (Fenerbahçe Beko – Unics Kazan):

Atılan Sayı: 72.7 – 74.0

2 Sayı: %53.8 - %48.8

3 Sayı: %31.1 - %36.9

Serbest atış: %66.0 - %62.5

Ribaund: 34.7 – 36.3

Asist: 19.7 – 16.0

Top çalma: 8.0 – 7.7

Blok: 3.0 – 2.0

Takım İstatistikleri – Savunma (Fenerbahçe Beko – Unics Kazan):

Yenilen Sayı: 77.3 – 76.0

2 Sayı: %56.1 - %49.5

3 Sayı: %26.9 - %35.7

Serbest atış: %93.2 - %81.8

Ribaund: 35.3 – 36.3

Asist: 17.3 – 13.3

Top çalma: 8.3 – 6.3

Blok: 2.0 – 2.3

İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Beko – Unics Kazan):

Sayı: De Colo 12.7, Vesely 10.7, Pierre 10.7 / Canaan 16.3, Hezonja 15.3, Brown 12,3

Ribaund: Vesely 8.7, Booker 6.7, Henry 3.7 / Jekiri 6.7, Brown 6.3, Hezonja 5.0

Asist: De Colo 4.7, Henry 4.3, Guduric 3.0 / Brown 5.0, Zaytsev 2.7, Spissu 2.0

Top çalma: Vesely 2.0, Henry 2.0, Booker 1.0 / Brown 2.0, Jekiri 1.7, Brown 1.7

Verimlilik: De Colo 16.3, Vesely 15.3, Booker 12.7 / Brown 15.0, Hezonja 13.7, Canaan 11.3

Geçmiş karşılaşmalar:

Fenerbahçe Beko, rakibiyle bugüne dek EuroLeague’de dört kez karşılaştı ve bu mücadelelerde iki galibiyet aldı.

2016-17 Normal sezon - Unics Kazan 81 - 86 Fenerbahçe

2016-17 Normal sezon – Fenerbahçe 73 – 81 Unics Kazan

2011-12 Fenerbahçe Ülker 94 – 87 Unics Kazan

2011-12 Unics Kazan 76 – 71 Fenerbahçe Ülker

Fenerbahçe Beko-Unics Kazan maçı bilet fiyatları:

Saha içi A-D-G sıraları: ₺1250

Saha içi B-E-H sıraları: ₺850

Saha içi C-F-J sıraları: ₺750

Localar: ₺400

346 (Açık Loca): ₺350

Kategori 1: ₺250

Sky Lounge: ₺200

Kategori 2: ₺175

Kategori 3: ₺125

Kategori 4: ₺100

Kategori 5: ₺70

Kategori 6: ₺60

Kategori 7: ₺50

Öğrenci Tribünü: ₺25