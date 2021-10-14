Fenerbahçe Beko-Unics Kazan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 4. hafta maçında Unics Kazan'ı konuk edecek. 3. maçlar sonunda bir galibiyette kalan Fenerbahçe Beko, Kazan engelini aşıp çıkışa geçmeyi hedefliyor. Temsilcimizde tek eksik sakatlığı bulunan Danilo Barthel. Peki, Fenerbahçe Beko-Unics Kazan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beko-Unics Kazan maçı öncesi detaylar haberimizde.
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 4. hafta maçında Unics Kazan'ı ağırlayacak. EuroLeague'in 3. haftasında ALBA Berlin’e 84-70 mağlup olan Fenerbahçe, sezona 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle başladı. UNICS Kazan ise Sarı Lacivertli ekip gibi sezonun ilk 3 maçını 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle tamamladı. Temsilcimizde sakatlığı bulunan Danilo Barthel, zorlu maçta forma giyemeyecek.
Fenerbahçe Beko-Unics Kazan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak Fenerbahçe Beko-Unics Kazan maçı bu akşam TSİ 20.45'te başlayacak. Sasa Pukl, Benjamin Jimenez, Vassilis Pitsilkas hakem üçlüsünün yöneteceği karşılaşma beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak.
Takım İstatistikleri – Hücum (Fenerbahçe Beko – Unics Kazan):
Atılan Sayı: 72.7 – 74.0
2 Sayı: %53.8 - %48.8
3 Sayı: %31.1 - %36.9
Serbest atış: %66.0 - %62.5
Ribaund: 34.7 – 36.3
Asist: 19.7 – 16.0
Top çalma: 8.0 – 7.7
Blok: 3.0 – 2.0
Takım İstatistikleri – Savunma (Fenerbahçe Beko – Unics Kazan):
Yenilen Sayı: 77.3 – 76.0
2 Sayı: %56.1 - %49.5
3 Sayı: %26.9 - %35.7
Serbest atış: %93.2 - %81.8
Ribaund: 35.3 – 36.3
Asist: 17.3 – 13.3
Top çalma: 8.3 – 6.3
Blok: 2.0 – 2.3
İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Beko – Unics Kazan):
Sayı: De Colo 12.7, Vesely 10.7, Pierre 10.7 / Canaan 16.3, Hezonja 15.3, Brown 12,3
Ribaund: Vesely 8.7, Booker 6.7, Henry 3.7 / Jekiri 6.7, Brown 6.3, Hezonja 5.0
Asist: De Colo 4.7, Henry 4.3, Guduric 3.0 / Brown 5.0, Zaytsev 2.7, Spissu 2.0
Top çalma: Vesely 2.0, Henry 2.0, Booker 1.0 / Brown 2.0, Jekiri 1.7, Brown 1.7
Verimlilik: De Colo 16.3, Vesely 15.3, Booker 12.7 / Brown 15.0, Hezonja 13.7, Canaan 11.3
Geçmiş karşılaşmalar:
Fenerbahçe Beko, rakibiyle bugüne dek EuroLeague’de dört kez karşılaştı ve bu mücadelelerde iki galibiyet aldı.
2016-17 Normal sezon - Unics Kazan 81 - 86 Fenerbahçe
2016-17 Normal sezon – Fenerbahçe 73 – 81 Unics Kazan
2011-12 Fenerbahçe Ülker 94 – 87 Unics Kazan
2011-12 Unics Kazan 76 – 71 Fenerbahçe Ülker
Fenerbahçe Beko-Unics Kazan maçı bilet fiyatları:
Saha içi A-D-G sıraları: ₺1250
Saha içi B-E-H sıraları: ₺850
Saha içi C-F-J sıraları: ₺750
Localar: ₺400
346 (Açık Loca): ₺350
Kategori 1: ₺250
Sky Lounge: ₺200
Kategori 2: ₺175
Kategori 3: ₺125
Kategori 4: ₺100
Kategori 5: ₺70
Kategori 6: ₺60
Kategori 7: ₺50
Öğrenci Tribünü: ₺25