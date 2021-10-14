Fenerbahçe Beko - Unics Kazan maçı (CANLI)
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 4. hafta maçında Unics Kazan'ı konuk ediyor. Üçüncü maçlar sonunda 1 galibiyette kalan Fenerbahçe Beko, Kazan engelini aşıp çıkışa geçmeyi hedefliyor. Temsilcimizde tek eksik sakatlığı bulunan Danilo Barthel. Fenerbahçe Beko - Unics Kazan maçının detayları ve canlı skor takibi haberimizde.
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 4. hafta maçında Unics Kazan'ı ağırlıyor. EuroLeague'in 3. haftasında ALBA Berlin’e 84-70 mağlup olan Fenerbahçe, sezona 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle başladı. UNICS Kazan ise Sarı Lacivertli ekip gibi sezonun ilk 3 maçını 1 galibiyet ve 2 yenilgiyle tamamladı. Temsilcimizde sakatlığı bulunan Danilo Barthel, zorlu maçta forma giyemiyor.
Maç başladı.
1.Periyot sonucu: 21-18
Fenerbahçe Beko-Unics Kazan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak Fenerbahçe Beko-Unics Kazan maçı bu akşam TSİ 20.45'te başaldı. Sasa Pukl, Benjamin Jimenez, Vassilis Pitsilkas hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşma beIN Sports Haber'den naklen yayınlanıyor.
Takım İstatistikleri – Hücum (Fenerbahçe Beko – Unics Kazan):
Atılan Sayı: 72.7 – 74.0
2 Sayı: %53.8 - %48.8
3 Sayı: %31.1 - %36.9
Serbest atış: %66.0 - %62.5
Ribaund: 34.7 – 36.3
Asist: 19.7 – 16.0
Top çalma: 8.0 – 7.7
Blok: 3.0 – 2.0
Takım İstatistikleri – Savunma (Fenerbahçe Beko – Unics Kazan):
Yenilen Sayı: 77.3 – 76.0
2 Sayı: %56.1 - %49.5
3 Sayı: %26.9 - %35.7
Serbest atış: %93.2 - %81.8
Ribaund: 35.3 – 36.3
Asist: 17.3 – 13.3
Top çalma: 8.3 – 6.3
Blok: 2.0 – 2.3
İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Beko – Unics Kazan):
Sayı: De Colo 12.7, Vesely 10.7, Pierre 10.7 / Canaan 16.3, Hezonja 15.3, Brown 12,3
Ribaund: Vesely 8.7, Booker 6.7, Henry 3.7 / Jekiri 6.7, Brown 6.3, Hezonja 5.0
Asist: De Colo 4.7, Henry 4.3, Guduric 3.0 / Brown 5.0, Zaytsev 2.7, Spissu 2.0
Top çalma: Vesely 2.0, Henry 2.0, Booker 1.0 / Brown 2.0, Jekiri 1.7, Brown 1.7
Verimlilik: De Colo 16.3, Vesely 15.3, Booker 12.7 / Brown 15.0, Hezonja 13.7, Canaan 11.3
Geçmiş karşılaşmalar:
Fenerbahçe Beko, rakibiyle bugüne dek EuroLeague’de dört kez karşılaştı ve bu mücadelelerde iki galibiyet aldı.
2016-17 Normal sezon - Unics Kazan 81 - 86 Fenerbahçe
2016-17 Normal sezon – Fenerbahçe 73 – 81 Unics Kazan
2011-12 Fenerbahçe Ülker 94 – 87 Unics Kazan
2011-12 Unics Kazan 76 – 71 Fenerbahçe Ülker
Fenerbahçe Beko-Unics Kazan maçı bilet fiyatları:
Saha içi A-D-G sıraları: ₺1250
Saha içi B-E-H sıraları: ₺850
Saha içi C-F-J sıraları: ₺750
Localar: ₺400
346 (Açık Loca): ₺350
Kategori 1: ₺250
Sky Lounge: ₺200
Kategori 2: ₺175
Kategori 3: ₺125
Kategori 4: ₺100
Kategori 5: ₺70
Kategori 6: ₺60
Kategori 7: ₺50
Öğrenci Tribünü: ₺25