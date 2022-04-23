Fenerbahçe Beko - Türk Telekom maç sonucu: 92-63
ING Basketbol Süper Ligi 29. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Türk Telekom ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertli ekip mücadeleden 92-63’lük skorla galip ayrıldı. Ligde 23. galibiyetine ulaşan Fenerbahçe, zirvedeki yerini korudu.
ING Basketbol Süper Ligi 29. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Türk Telekom ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertli ekip mücadeleden 92-63’lük skorla galip ayrıldı. Ligde 23. galibiyetine ulaşan Fenerbahçe, zirvedeki yerini korudu.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip 50-31 önde tamamladı. Fenerbahçe Beko’da Metecan Birsen 14 sayıyla oynarken, Türk Telekom Spor’da Jajuan Johnson ise 16 sayıyla mücadeleyi noktaladı.
İLK ÇEYREK SONUCU | 28-12
İLK YARI SONUCU | 50-31
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU | 75-45
MAÇ SONUCU | 92-63