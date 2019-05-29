Fenerbahçe Beko - Türk Telekom maç sonucu: 92-59

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Türk Telekom'u konuk etti.

Takımların iç saha maçlarını kazanmayı başardığı seride 1-1'lik eşitlik bulunuyordu.

Karşılaşmaya pota altından Stimac’la sayılar üreterek başlayan Türk Telekom karşısında Kalinic’le arka arkaya üç sayılık basketler bulan Fenerbahçe Beko, 6. dakikada farkı 7 sayıya (15-8) çıkardı. Potasını iyi savunan ve Ankara temsilcisini dış atışlara zorlayan sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 22-17 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe de iyi başlayan Fenebahçe Beko, hücumlardan boş dönen Türk Telekom karşısında Sloukas ile Sinan Güler’in üç sayılık basketleriyle 17. dakikada farkı 15 sayıya taşıdı: 40-25. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken, sarı-lacivertli ekip soyunma odasına 46-31 üstün gitti.

İkinci yarıda Stimac’la pota altından sayılar üreten Türk Telekom’a Melih Mahmutoğlu ile Sloukas’ın dış atışlardan kaydettiği basketlerle karşılık veren Fenerbahçe Beko, farkı açtı ve son çeyreğe 63-44 galip durumda girdi.

Kalinic ile Türk Telekom oyuncuları arasında gerginlik

Maçın son çeyreğinde farkı artıran Fenerbahçe, 4:45 kala skoru 81-46'ya getirirken Nikola Kalinic'in ilk maçta Gabriel'in yaptığı hareketi yapması sonucunda saha karıştı. Türk Telekom oyuncuları Gabriel ve Redding, Fenerbahçe benchine doğru hareketlendiler. Olaylar yatıştırıldıktan sonra hakemler Türk Telekom benchini, Reggie Redding ve Nikola Kalinic'i teknik faul ile cezalandırıldılar.

Tartışma sırasında Sarı-Lacivertli taraftarların sahaya yabancı madde atması üzerine uyarı anonsu yapıldı.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Fenerbahçe Beko - Türk Telekom maçında gergin anlar

Farkı açan Fenerbahçe, karşılaşmadan da 92-59'luk skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, seriyi 2-1 kazandı ve adını yarı finale yazdırarak TOFAŞ'ın rakibi oldu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off | Fenerbahçe Beko: 92 - Türk Telekom: 59

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Aytuğ Ekti, Osman Sinan İşgüder

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 4, Melih Mahmutoğlu 5, Guduric 16, Kalinic 22, Melli 4, Ahmet Düverioğlu 8, Sinan Güler 15, Sloukas 13, Egehan Arna 5, Barış Hersek, Efe Ergi Tırpancı, Ekrem Sancaklı

Türk Telekom: Campbell 12, Redding 6, Landesberg 8, Gabriel, Stimac 14, Metin Türen, Yunus Emre Sonsırma 5, Ender Arslan 8, Kaya Peker 4, Nusret Yıldırım, Polat Kaya 2

1. Periyot: 22-17

Devre: 46-31

3. Periyot: 63-44

Beş faulle çıkan: 35.14 Redding (Türk Telekom), 37.17 Melli (Fenerbahçe Beko)







