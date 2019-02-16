Fenerbahçe Beko - Türk Telekom maç sonucu: 73-65

Ankara Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı 34. Erkekler Türkiye Kupası'nın yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom karşı karşıya geldi.

İlk çeyrekte bitime 3:38 kala 10-9'luk Fenerbahçe Beko üstünlüğü vardı. Sarı-Lacivertliler sonrasında farkı daha da açmayı başararak ilk çeyreği 20-13 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Landesberg'in sayılarıyla iyi başlayan Türk Telekom, 6:39 kala 22-24'lük üstünlüğü yakaladı. Ankara temsilcisi, bitime 3:16 kala da 26-29 önde olan taraftı. Fakat kalan bölümde etkili olmayı başaran Fenerbahçe, ilk yarıyı 36-33 önde tamamladı.

Üçüncü çeyreğe de iyi başlayan Fenerbahçe Beko, 4:23 kala 47-37'lik skorla farkı çift hanelere çıkardı. Farkı tekrar azaltan Türk Telekom, 1:33 kala skoru 52-48 yaparken periyot ise 55-48 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.

Son çeyreğin başında Fenerbahçe, skoru 58-50'ye getirse de geri dönen Türk Telekom, kısa sürede 8:23 kala 58-58'lik eşitliği yakaladı. Fenerbahçe, tekrar öne geçerek 5:19 kala skoru 65-60 yaptı. Türk Telekom, skoru tekrar 65-63'e getirse de birçok kritik hücumu değerlendiremedi ve Sarı-Lacivertliler karşılaşmadan 73-65'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla finale yükselen Fenerbahçe Beko, diğer yarı final eşleşmesinde Beşiktaş Sompo Japan'i eleyen Anadolu Efes ile eşleşti. Final mücadelesi 17 Şubat Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

Fenerbahçe Beko'da Kostas Sloukas 18 sayıyla en skorer isim olurken Melih Mahmutoğlu da 16 sayıyla oynadı. Nikola Kalinic ve Joffrey Lauvergne ise maçı 9'ar sayıyla tamamladılar.

Türk Telekom'da Sylven Landesberg 18 sayıyla en skorer oyuncu olurken Vladimir Stimac 13, Metin Türen 8 sayıyla oynadı.