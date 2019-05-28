Fenerbahçe Beko - Türk Telekom maç saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 3. maçında Türk Telekom'u konuk edecek. Peki, Fenerbahçe Beko - Türk Telekom maç saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

28 Mayıs 2019, Salı 10:38
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Fenerbahçe Beko - Türk Telekom maç saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final 3. maçında yarın sahasında Türk Telekom ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko - Türk Telekom maç saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak mücadele Tivibuspor'dan canlı yayınlanacak.

İki galibiyete ulaşacak ekibin yarı finale yükseleceği seride 1-1'lik eşitlik bulunuyor.

Fenerbahçe Beko, sahasındaki ilk maçta 82-72 kazanırken Ankara'daki mücadeleyi Türk Telekom 88-85 galip bitirmişti. 

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