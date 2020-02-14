Fenerbahçe Beko - Türk Telekom (CANLI İZLE)
Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda dörtlü finalinde Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom karşı karşıya geliyor. Kazanan takım finale yükselecek ve Galatasaray Doğa Sigorta’yı 85-71 mağlup eden Darüşşafaka Tekfen'in rakibi olacak.
Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası yarı final müsabakasında Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray Doğa Sigorta’yı 85-71 mağlup ederek finale yükseldi.
Şimdi gözler Fenerbahçe Beko - Türk Telekom maçına çevrildi. Kazanan takım finalde Darüşşafaka Tekfen'in rakibi olacak. 14-16 Şubat’ta Ankara’da düzenlenecek dörtlü final A Spor'dan naklen ekranlara geliyor.
FENERBAHÇE - TÜRK TELEKOM CANLI İZLE
Türk Telekom ile Fenerbahçe Beko arasındaki yarı final karşılaşması saat 20.30'da başladı.
Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda final mücadelesi 15 Şubat Pazar günü saat 17'de başlayacak. Yarı final ve final maçlarına Ankara Spor Salonu ev sahipliği yapacak.