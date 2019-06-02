Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe Beko ile TOFAŞ’ın karşı karşıya geldiği play-off yarı final serisinde ikinci maç İstanbul’da yapılacak. Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği eşleşmede Fenerbahçe Beko, ilk müsabakayı evinde 102-68’lik skorla kazandı. Eşleşmedeki üçüncü karşılaşma 6 Haziran Perşembe günü TOFAŞ’ın ev sahipliğinde Bursa’da yapılacak. Serinin uzaması durumunda finale çıkacak takımı belirleyecek eşleşmenin dördüncü maçı 8 Haziran Cumartesi, beşinci karşılaşma ise 11 Haziran Salı günü oynanacak.

Fenerbahçe Beko - TOFAŞ maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Saat 21.00’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Can Mavisu hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko, Play-off yarı final serisi ilk maçında Tofaş’ı 102-68 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. Bu müsabakada Nicolo Melli 27, Ahmet Düverioğlu 15 sayı üretti. 12 oyuncusunun da süre aldığı Fenerbahçe Beko, toplamda 31 asist üretti. Tofaş cephesinde ise Berkan Durmaz 16 sayı ve 7 ribaund ile oynadı. Yarı finalin diğer eşleşmesinde ise Anadolu Efes ile Galatasaray Doğa Sigorta karşılaşıyor. Bu seride Anadolu Efes’in 2-0 üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe Beko’da son durum:

Fenerbahçe Beko’da Tyler Ennis, Joffrey Lauvergne, Gigi Datome, Erick Green ve Jan Vesely’nin sakatlıkları bulunuyor. Ennis ve Lauvergne, uzun süreli sakatlıkları nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek. Datome, Green ve Vesely’nin ise tedavi süreçleri devam ederken, oyuncuların henüz takım idmanlarına başlayamamış durumda.

Kostas Sloukas 1 sayı daha bulması halinde, lig kariyerinde 1000 sayı barajını aşacak.

TOFAŞ’ta son durum:

TOFAŞ, bu sezon ligimizde normal sezonda oynadığı 28 maçta 18 galibiyet elde etti ve ligi üçüncü sırada tamamladı. TOFAŞ, Play-off çeyrek final turunda ise Beşiktaş Sompo Japan’ı 2-0 ile (102-76, 73-82) ile geçti.

TOFAŞ, bu sezon ülkemizi EuroCup’ta temsil etti. Normal sezonda B Grubu’nda yer alan Bursa temsilcisi, 10 maçta 4 galibiyette kalarak kupaya bu turda veda etti.

Takım İstatistikleri (Fenerbahçe Beko - Tofaş):

Atılan sayı: 87.44 – 81.87

Ribaund: 32.34 – 32.23

Asist: 21.03 – 21.55

Top çalma: 7.38 – 7.39

Blok: 1.88 – 3.35

Top kaybı: 11.59 – 11.45

Faul: 18.34 – 17.26

2 sayı yüzdesi: %62.2 - %55.6

3 sayı yüzdesi: %42.4 - %38.5

Serbest atış yüzdesi: %78.7 - %74.1

İstatistik liderleri – Ortalamalar (Fenerbahçe Beko - Tofaş):

Sayı: Joffrey Lauvergne 12.62 – Sammy Mejia 16.72

Ribaund: Jan Vesely 6.25 – Frank Elegar 5.39

Asist: Kostas Sloukas 4.81 – Travis Trice 6.13

Top çalma: Marko Guduric 1.15 – Sammy Mejia 1.69

Blok: Ahmet Düverioğlu 0.63 – Kenny Kadji 0.79

Geçmiş karşılaşmalar:

Fenerbahçe Beko, TOFAŞ'la bugüne dek oynadığı 87 lig maçının 54’ünü kazandı. Ekibimiz bu sezon normal sezonda oynanan iki maçtan da 69-74 ve 89-56 ile galip ayrıldı. Fenerbahçe Beko, TOFAŞ’a karşı oynadığı son 13 lig maçının 12’sini galibiyetle noktaladı.