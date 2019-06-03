Fenerbahçe Beko - TOFAŞ maç sonucu: 68-64

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, sahasında TOFAŞ'ı konuk etti.

Sahasındaki ilk maçı Fenerbahçe, 102-68 kazanarak seride 1-0 öne geçmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe Beko, ilk maçta olduğu gibi serinin ikinci maçına da sakatlıkları süren oyuncuları Jan Vesely, Luigi Datome, Joffrey Lauvergne ve Erick Green'den yoksun çıktı.

Maçın ilk bölümünde iki takım da hücumda sayı üretmekte sıkıntı yaşadı ve 5 dakikalık bölüm 6-6 eşitlikle geçildi. Kalinic ve Guduric ile sayılar bulan ev sahibi ekip, 1:15 kala 15-10'luk üstünlüğü yakaladı. Çeyrek de Sarı-Lacivertliler'in 17-13'lük üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci çeyreğin başında Fenerbahçe, 7:10 kala 20-13'lük skorla farkı 7 sayıya kadar çıkardı. 3:32 kala ise Sammy Mejia ile basketi bulan TOFAŞ, skoru 21-17'ye getirdi. Kalan bölümde Sloukas ile etkili olan Sarı-Lacivertliler ise ilk yarıyı 34-23 önde kapattı.

Üçüncü çeyreğe de etkili başlayan Fenerbahçe, ilk 5 dakikalık bölüm geçilirken 48-32'lik üstünlüğü yakaladı. Sammy Mejia ve Yiğit Arslan ile üçlük isabetleri bulan TOFAŞ, 3:52 kala skoru 48-38'e getirdi. Periyodu ise Sarı-Lacivertliler, üçüncü çeyreği 56-44 üstün tamamladı.

Son çeyreğin başında Fenerbahçe, farkı korusa da maçın son anlarında geri gelmeyi başaran TOFAŞ, 1:09 kala skoru 66-62 yaptı. 33 saniye kala da TOFAŞ, skoru 66-64'e getirdi. Fenerbahçe, kalan bölümde hata yapmayarak karşılaşmadan 68-64'lük skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe, bu sonuçla seride 2-0 öne geçerken 3 maç kazananın finale yükselmeyi başaracağı serinin üçüncü maçı 6 Haziran Perşembe günü TOFAŞ'ın ev sahipliğinde oynanacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off | Fenerbahçe Beko: 68 - TOFAŞ: 64

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Can Mavisu

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 4, Melih Mahmutoğlu 11, Guduric 12, Kalinic 9, Melli 10, Ahmet Düverioğlu 4, Sinan Güler 8, Sloukas 10, Egehan Arna

TOFAŞ: Trice 6, Mejia 16, Barış Ermiş 7, Kadji 4, Elegar 12, Berkan Durmaz 4, Muhsin Yaşar 6, Yiğit Arslan 9, Muhaymin Mustafa

1. Periyot: 17-13

Devre: 34-23

3. Periyot: 56-44