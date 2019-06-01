Fenerbahçe Beko - TOFAŞ maç sonucu: 102-68

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, TOFAŞ'ı konuk etti.

Maça Fenerbahçe, sakatlıkları bulunan yıldızları Jan Vesely, Luigi Datome, Erick Green ve Joffrey Lauvergne'den yoksun çıktı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Beko, Nikola Kalinic'in basketiyle çeyreğin bitimine 5:10 kala 16-9'luk üstünlüğü yakaladı. Frank Elegar ve Kyle Weems ile sayılar bulan TOFAŞ, 4:02 kala skoru 16-14'e getirdi. Çeyreğin kalan bölümünde Melih Mahmutoğlu ve Kostas Sloukas ile üst üste üçlük isabetleri bulan Sarı-Laciverliler, ilk çeyreği 32-22 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe de etkili başlayan Fenerbahçe, 6:51 kala Ahmet Düverioğlu'nun basketiyle skoru 44-27 yaptı. Melli ile üst üste sayılar bulan ev sahibi ekip, 2:50 kala da 55-35 ile 20 sayılık farkı yakaladı. Karşılıklı sayılarla da ilk yarı 59-39 sona erdi.

Fenerbahçe, üçüncü çeyreğe 13-2'lik seriyle başladı ve 6:03 kala skoru 72-41 yaptı. 4:17 kala da Bobby Dixon'ın üçlüğüyle Fenerbahçe, skoru 77-45'e getirdi. Kalan bölümde farkı koruyan ev sahibi ekip, üçüncü çeyreği 83-50 üstün tamamladı.

Sarı-Lacivertliler, 6:13 kala Sinan Güler'in basketiyle skoru 87-52'ye getirdi. Kalan bölümde iki takımın da genç oyuncuları süre alırken Fenerbahçe, karşılaşmadan 102-68'lik skorla galip ayrılmayı başardı.

Fenerbahçe, bu sonuçla seride 1-0 öne geçti. Üç maç kazananın finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 3 Haziran Pazartesi günü yine Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak.



