Fenerbahçe Beko - TOFAŞ (CANLI)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, TOFAŞ'ı konuk ediyor.

İLK ÇEYREK SONUCU: 32-22

İLK YARI SONUCU: 59-39

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Beko, Nikola Kalinic'in sayılarıyla çeyreğin bitimine 5:10 kala 16-9'luk üstünlüğü yakaladı. Frank Elegar ve Kyle Weems ile sayılar bulan TOFAŞ, 4:02 kala skoru 16-14'e getirdi. Çeyreğin kalan bölümünde Melih Mahmutoğlu ve Kostas Sloukas ile üst üste üçlük isabetleri bulan Sarı-Laciverliler, ilk çeyreği 32-22 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe de etkili başlayan Fenerbahçe, 6:51 kala Ahmet Düverioğlu'nun basketiyle skoru 44-27 yaptı. Melli ile üst üste sayılar bulan ev sahibi ekip, 2:50 kala da 55-35 ile 20 sayılık farkı yakaladı. Karşılıklı sayılarla da ilk yarı 59-39 sona erdi.

Fenerbahçe Beko - TOFAŞ maçı hangi kanalda?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 18:00'da başlayan Fenerbahçe Beko - TOFAŞ mücadelesi, tivibu SPOR 2'de canlı yayınlanıyor.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final serilerinde Fenerbahçe Beko, saha avantajına sahip olduğu eşleşmede Türk Telekom'u 2-1 ile elemeyi başarmıştı. TOFAŞ ise Beşiktaş Sompo Japan eşleşmesini hem iç saha hem dış saha maçını kazanarak 2-0 geçen taraf oldu.