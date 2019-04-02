Fenerbahçe Beko, taraftarlarıyla buluşacak

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde ve Turkish Airlines EuroLeague’de ülkemizi başarılarıyla temsil eden Fenerbahçe Beko, imza gününde taraftarlarıyla buluşacak.

Yapılan açıklama şöyle:

"QNB Finansbank sponsorluğunda Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde ve Turkish Airlines EuroLeague’de ülkemizi başarılarıyla temsil eden Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol A Takımı 3 Nisan Çarşamba günü düzenlenecek imza gününde taraftarlarıyla buluşacak. Takımın yıldız oyuncularından; Luigi Datome, Nicola Melli, Ahmet Düverioğlu ve takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek."