Fenerbahçe Beko tam gaz! Eski günlere dönüş

Geçen sezon istediği performansı bir türlü gösteremeyen Fenerbahçe Beko, bu sezon Yunan Başantrenör Dimitris Itoudis'in gelişiyle adeta uçuşa geçti.





YÜKSELİŞ O MAÇTAN SONRA BAŞLIYOR

Haziran ayında Fenerbahçe Beko'nun başına geçen Dimitris Itoudis, takımıyla ilk kez Eylül ayında Cumhurbaşkanlığı Kupasında çıkmış, Fenerbahçe Beko mücadeleden 71-62'lik skorla mağlup ayrılmıştı. Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in olmuştu. İşte Itoudis'li Fenerbahçe Beko o maçtan sonra yükselişe geçti.

Basketbol Süper Ligi'nde hiç yenilgi almadı

Sarı Lacivertliler, Basketbol Süper Ligi'nde sırasıyla:

Bahçeşehir Koleji'ni 78-72,

Büyükçekmece'yi 85-80,

Konyaspor 'u 85-71,

Manisa'yı 93-58,

Karşıyaka'yı 100-88 ve

Tofaş'ı 82-68 mağlup etti. Fenerbahçe Beko bu sonuçlarla ligde 6'da 6 yaparak müthiş bir sezon başlangıcı yaptı.

Turkish Airlines Euroleague'de lider

Sarı Lacivertli takım Euroleague'de de sırasıyla:

Bayern Münih'i 74-62,

Maccabi Tel Aviv'i 86-71,

Asvel Lyon'u 84-63,

Valencia Basket'i 79-77,

Anadolu Efes'i 88-79,

Kızılyıldız'ı 93-79,

Panathinaikos'u 107-77,

Monaco'yu 96-93'lük skorlarla mağlup etti.





Tek yenilgisini ise tek sayı fark ile Barcelona karşısında aldı. Euroleague'de de ilk sırada yer alıyor. Bu sezon hem Basketbol Süper Ligi'nde hem de Turkish Airlines Euroleague'de kupayı hedefleyen Fenerbahçe Beko, Itoudis ile şimdilik hedeflerine emin adımlarla ilerliyor.

Fenerbahçe Beko bu akşam ise Turkish Airlines Euroleague'de Olimpia Milano takımına konuk olacak. Olimpia Milano en son salı günü Euroleague'de diğer temsilcimiz Anadolu Efes ile karşılaşmış, maçı 80-51'lik skorla Anadolu Efes kazanmıştı. Olimpia Milano'nun 9 maçta 3 galibiyeti, 1'de mağlubiyeti bulunuyor. Mücadele 22.30'da başlayacak.

Hatice Merve MUTLU | Fanatik.com.tr