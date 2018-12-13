Fenerbahçe BEKO sponsorluğunu resmen açıkladı

Fenerbahce.org'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Ülkemizde basketbol adına birçok ilki hayata geçiren, elde ettiği ulusal-uluslararası başarılar ve şampiyonluklarla Avrupa’nın ve dünyanın sayılı markalarından biri olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız ile BEKO, sponsorluk anlaşması imzalıyor.

Dünyanın önde gelen beyaz eşya markası BEKO ile kulübümüz arasında yapılacak bu heyecan verici iş birliği, 16 Aralık Pazar günü Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlenecek buluşma ile kamuoyuna duyurulacak.

Başkanımız Ali Y. Koç ve yöneticilerimiz, Fenerbahçe Basketbol Takımı Baş Antrenörü Zeljko Obradovic, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu ve Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın oyuncularının katılımıyla gerçekleştireceğimiz basın toplantısı saat 11.15’te gerçekleştirilecektir.

Sponsorumuz BEKO’ya Fenerbahçe ailemize hoş geldin diyor takımımıza Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Eurolegue’de sonsuz başarılar diliyoruz.

BASIN BULUŞMA PROGRAMI:

Tarih: 16 Aralık 2018, Pazar

Saat: 10.15 – Karşılama-Kahvaltı

11.15 – Basın Toplantısı-İmza Töreni

Yer: Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, Barbaros Mah. Ihlamur Sok. Batı Ataşehir

FENERBAHÇE ERKEK BASKETBOL TAKIMI HAKKINDA

Euroleague’de üst üste 4 kez Final Four’da mücadele eden, arka arkaya 3 kez final oynama başarısı gösteren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, 2017 yılında ülkemize erkek basketboldaki ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandırdı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, bu sezon Eurolegue’de oynadığı 11 maçta aldığı 10 galibiyetle lider durumda bulunuyor. Takımımız, Tahincioğlu Basketbol Ligi’nde ise 9 maçta aldığı 9 galibiyetle ilk sırada yer alıyor.

BEKO HAKKINDA

130’dan fazla ülkede faaliyet gösteren Beko, 1955 yılından bu yana tüketicilerinin hayatlarını kolaylaştıran ve iyileştiren çözümler geliştiriyor. Avrupa’da solo beyaz eşya pazarının, İngiltere ve Polonya’da toplam beyaz eşya pazarının lideri Beko, 2017 yılından bu yana da çocuklarda obeziteyle mücadele amacıyla “Eat Like A Pro” (Şampiyonlar Gibi Beslen) girişimini yürütüyor.