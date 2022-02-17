Fenerbahçe Beko, sosyal medyada bir ilki başardı!

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sosyal medyadaki başarılarına bir yenisini ekledi. Sarı-Lacivertliler, erkek basketbol takımının "FBBasketbol" Twitter hesabında 1 milyon takipçi sayısına ulaştı.

Sık sık aldığı etkileşim ile NBA takımlarını dahi geride bırakarak sosyal medya alanında öne çıkan Fenerbahçe Beko'nun Twitter hesabı, 1 milyon kullanıcıyla da önemli bir eşiği aştı. FBBasketbol, Avrupa basketbolunda Twitter takipçi sayısı milyon barajını aşan ilk hesap oldu.

Fenerbahçe Beko'nun Twitter hesabı etkileşim sayılarında sık sık Los Angeles Lakers ve Golden State Warriors gibi son derece popüler NBA takımlarıyla zirve yarışı vermekteydi.