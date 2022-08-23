Fenerbahçe Beko, sezonun ilk idmanını gerçekleştirdi

Fenerbahçe Beko, yeni sezon öncesindeki ilk antrenmanını Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirdi. Sarı Lacivertliler, hafta boyunca yapacağı çalışmalarda milli takımlarında bulunan ve özel nedenlerden dolayı İstanbul dışında olan isimler yer almayacak. Fenerbahçe Beko’da sezonun bu bölümündeki çalışmalara Fenerbahçe Koleji Erkek Basketbol Takımı’ndan sporcular da dahil olacak.

Sezon açılışında Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan ile Fenerbahçe Beko’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu da takımı yalnız bırakmadı. Fenerbahçe Beko, çalışmalarını İstanbul’da sürdürecek ve ilk hazırlık karşılaşmalarına 3-4 Eylül tarihlerinde Tübad Turnuvası’nda çıkacak.