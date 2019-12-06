Fenerbahçe Beko, seriyi sürdürmenin peşinde

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague’in 12. haftasında bugün Almanya’nın ALBA Berlin ekibini ağırlayacak. İyi bir fikstür dönemine giren ve Aralık fikstüründeki 5 maçtan 4’ünü evinde oynayacak olan Sarı- Lacivertliler bu avantajı kullanarak yükselişe geçmeye çalışacak.

Geride kalan haftalarda sadece 4 galibiyet alabilen ve 13. sırada olan Kanarya, ALBA Berlin karşısında galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

10. haftada ASVEL’i mağlup ederek ilk dış saha galibiyetini alan temsilcimiz, geçen maçta Khimki’yi mağlup ederek üst üste iki maç kazanmayı başarmıştı.

3 isim dönüyor, Vesely yok!

Sarı-Lacivertliler’de sakatlıkları düzelen Nando De Colo, Leo Westermann ve Nikola Kalinic takımla antrenmanlara başladı. 24 Kasım’daki Darüşşafaka maçında aldığı darbeyle burnu kırılan ve sonrasında operasyon geçiren Kalinic’in özel bir maskeyle antrenmana çıktığı belirtildi. 3 ismin de ALBA Berlin karşısında oynayıp oynamayacağı maç öncesi yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Kadroda bir tek sakatlığı süren Jan Vesely yer almayacak.