Takımın başına geçen coach Itoudis önderliğinde sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, EuroLeague‘de bu hafta önemli bir maça çıkacak. 10 maçın sonunda 9 galibiyetle lider durumda bulunan Sarı-Lacivertliler, EuroLeague'in en çok şampiyonluk yaşamış takımı ve puan durumunda 7 galibiyetle 3. sırada bulunan İspanyol devi Real Madrid'le karşı karşıya gelecek. Yoğun bir fikstürden geçen Kanarya her şeye rağmen fire vermedi. Geçen çift maçlı haftada Monaco ve Milano'yu deplasmanda yenen Sarı-Lacivertliler, namağlup yoluna devam ettiği Türkiye Ligi'nde de üst üste 2 derbi oynadı. 27 Kasım'da Galatasaray 'ı, salı günü de Beşiktaş 'ı mağlup etti. Kanarya 2 günün ardından şimdi de Eurolegue'in 11. haftasındaki rakibi Real Madrid'i ağırlayacak.

Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak ve bu akşam saat 20.45'te başlayacak Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı S Sport'tan naklen yayınlanacak. Sasa Pukl, Ilija Belosevic, Luka Kardum hakem üçlüsünün yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Guduric'in durumu belirsiz

Bu yoğun fikstürde; sakatlığı süren Nemanja Bjelica veDyshawn Pierre'e bir de Scottie Wilbekin eklendi. Skorer isim, Galatasaray maçında sakatlık yaşamış ve 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti. Aynı zamanda hastalığı bulunan Marko Guduric'in durumunun bugünkü maç öncesi belli olacağı açıklandı. Yani eski kadroya rağmen coach Itoudis'in öğrencileri, güçlü rakibi karşısında, taraftarının da desteğiyle yine galibiyet arayacak.

Takım İstatistikleri – Hücum (Fenerbahçe Beko - Real Madrid):

Atılan Sayı: 86.9 – 84.6

2 Sayı: %58.9 - %57.3

3 Sayı: %40.9 - %37.1

Serbest atış: %76.1 - %81.1

Ribaund: 34.2 – 37.0

Asist: 20.0 – 20.1

Top çalma: 7.2 – 5.7

Blok: 1.8 – 3.9

Takım İstatistikleri – Savunma (Fenerbahçe Beko - Real Madrid):

Yenilen Sayı: 75.4 – 78.7

2 Sayı: %50.8 - %51.7

3 Sayı: %34.1 - %36.3

Serbest atış: %76.8 - %75.4

Ribaund: 31.4 – 29.3

Asist: 15.4 – 16.4

Top çalma: 6.6 – 7.0

Blok: 2.5 – 1.7

İstatistik Liderleri (Fenerbahçe Beko - Real Madrid):

Sayı: Johnathan Motley 13.8 – Dzanan Musa 14.6

Ribaund: Johnathan Motley 5.3 – Walter Tavares 6.4

Asist: Nick Calathes 6.1 – Sergio Rodriguez 4.1

Top çalma: Nick Calathes 1.5 – Gabriel Deck 0.9

Verimlilik: Johnathan Motley 16.8 – Gabriel Deck 16.9